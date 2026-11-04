הרבנות הצבאית ציינה היום (רביעי) 32 שנים לפטירתו של אלוף הרב שלמה גורן זצ"ל, מייסד החיל והרב הראשי הראשון לצה"ל.

בטקס אזכרה שנערך בהשתתפות בכירי הרבנות הצבאית, בני משפחתו ומוקירי זכרו, הודגשה תרומתו של הרב גורן לעיצוב דמותו של צה"ל ולבניית המערכות המאפשרות לחיילים לשמור על אורח חיים דתי במהלך שירותם הצבאי.

האזכרה התקיימה בראשות הרב הראשי לצה"ל, תת-אלוף הרב איל קרים, שהקדיש את דבריו לדמותו של הרב גורן ולמורשת שהותיר אחריו. הרב קרים תיאר מנהיג תורני וציבורי ששילב בין עיסוק מעמיק בתורה לבין אחריות לביטחון ישראל, וראה בשירות הצבאי ובשמירת ההלכה שני תחומים שצריכים להתקיים זה לצד זה.

בדבריו עמד הרבצ"ר על השילוב שאפיין את אישיותו של הרב גורן בין גדלות תורנית, גבורה ומנהיגות, שילוב שביטא בעיניו את רעיון "ספרא וסייפא". הוא הדגיש כי הרב גורן לא הסתפק בלימוד ובהוראה, אלא התמודד עם אתגרים ציבוריים ומעשיים, פעל למען כלל ישראל והקפיד לעמוד על עקרונות התורה גם לנוכח קשיים.

חלק מרכזי בדברי הזיכרון הוקדש להשפעת מורשתו של הרב גורן על פעילות הרבנות הצבאית במהלך המלחמה. הרב קרים ציין כי רבני צה"ל ממשיכים לפעול ברוח דרכו של מייסד החיל, הן בליווי הכוחות הלוחמים ובחיזוק רוחם והן במילוי משימות מורכבות ורגישות.

בין המשימות שהזכיר היו זיהוי חללי צה"ל והבאתם לקבורה, תחומים שבהם ראה הרב גורן שליחות בעלת חשיבות מיוחדת. הרב קרים עמד על חזונו של הרב גורן שלא להותיר אף חלל או עגונה מאחור, והדגיש את מקומו של עיקרון זה בעבודתם של אנשי הרבנות הצבאית גם כיום.

לצד פעילות החיל בזמן מלחמה, התייחס הרב הראשי לצה"ל גם למפעלו של הרב גורן בבניית התשתית הדתית וההלכתית של הצבא מראשית דרכו.

הרב גורן ייסד את מערך הכשרות הצבאי ופעל להסדרת שמירת השבת בצה"ל, מתוך תפיסה שהצבא נועד לשרת את כלל חלקי העם ועליו לאפשר לחיילים בעלי אורחות חיים שונים למלא את משימותיהם במסגרת צבאית משותפת.

הרב קרים הדגיש כי פעולות אלה לא היו רק פתרונות לצרכים נקודתיים, אלא חלק מתפיסה רחבה של צה"ל כצבא העם, שבו ההסדרים הנוגעים לכשרות ולשמירת השבת מאפשרים לכלל החיילים לשרת יחד.

בסיום האזכרה שב הרב הראשי לצה"ל והדגיש את המחויבות להמשך דרכו של מייסד הרבנות הצבאית, הן בפעילות החיל בשגרה והן במשימות המוטלות עליו בעת מלחמה.

"פועלו ימשיך להנחות את רבנינו, לוחמינו, מפקדינו ומנהיגינו - מדור לדור", חתם הרב קרים את דבריו.