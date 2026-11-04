לקראת חג החנוכה יוצא לאור הספר "יתרון האור - שיחות לימי החנוכה", מאת הרב יהושע שפירא, ראש ישיבת רמת גן. הספר מקבץ שיחות שמסר לתלמידיו לאורך השנים, ומשלב עיון במשמעותו הרוחנית של החג עם התבוננות בדרכו של עם ישראל ובאתגרי התקופה.

בבסיס השיחות עומדת התפיסה כי האור של חנוכה אינו מסתכם בזיכרון ניצחון החשמונאים ונס פך השמן. הוא מוסיף להיות מקור לכוח רוחני גם במציאות חיינו, ומאיר את ההתמודדות עם החושך לאורך הדורות.

"ימי החנוכה הם ימים של אור הבוקע מתוך החושך", נכתב בהקדמת הספר. "בשעה שגלות יוון החשיכה את עיניהם של ישראל, ובשעה שחכמת האדם וכוחו ביקשו להשכיח את האור הא-להי העליון, נגלתה יד ה' בישראל: רבים נמסרו ביד מעטים, והמנורה חזרה להאיר בבית המקדש כבתחילה על ידי נס פך השמן".

השיחות צמחו מתוך מסורת בישיבת רמת גן: בימי החנוכה מתכנסים התלמידים לשמוע את דרשותיו של הרב שפירא, שבהן העיון בענייני החג מתרחב לעיסוק בחיי האומה ובמשמעותם של מאורעות הדור.

בשיחות שנמסרו מאז פרוץ מלחמת התקומה בשמחת תורה תשפ"ד, התייחס הרב גם לגבורתם של ישראל ולעמידתם מול האתגרים הקשים. העיסוק במאבק שבין אור לחושך מקבל בהן ביטוי במציאות הישראלית, מתוך חיבור לסיפור החשמונאים ולאמונה בנצח ישראל.

עורכי הספר מתארים בהקדמה כיצד הפכו השיחות שנמסרו בבית המדרש לחיבור המובא כעת לקהל הרחב: "כך נצטברו בידינו, נר אחר נר, דברי התבוננות לאורה של האומה הישראלית. לבקשת רבים התחלנו להעלות את הדברים על הכתב, וכעת אנו זוכים להפיץ את האור גם מחוץ לבית המדרש".

את ההקדמה הם חותמים בתפילה: "יהי רצון שיעוררו הדברים את לבבות עם ישראל לאהבת ה' יתברך, ונזכה במהרה לראות בהתקיים 'קוּמִי אוֹרִי כִּי בָא אוֹרֵךְ' - אור חדש של גאולה שלמה בקרוב ממש".