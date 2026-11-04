הרשימה המשותפת נערכת להמליץ על יו"ר מפלגת "ישר", גדי איזנקוט, כמועמד להרכבת הממשלה הבאה, ובמקביל מגבשת רשימת דרישות פוליטיות לקראת אפשרות של שיתוף פעולה עם גוש מתנגדי נתניהו בכנסת.

על פי הפרסום הערב (רביעי) בכאן חדשות, ההמלצה על איזנקוט צפויה להינתן ללא תנאים מוקדמים, אולם תמיכת הסיעה בבחירת יו"ר הכנסת תהיה כפופה לדרישות הנוגעות לייצוג פרלמנטרי ולקידום סוגיות בחברה הערבית.

ההחלטה להמליץ על איזנקוט טרם התקבלה באופן סופי. נציגי הרשימה המשותפת צפויים להתכנס מחר בבוקר לישיבה נוספת, ורק לאחריה לפרסם את עמדתם הרשמית.

אחד השיקולים התומכים בהמלצה על איזנקוט הוא החלטתה של רע"ם להמליץ עליו גם היא. בעקבות תמיכתה של רע"ם, איזנקוט צפוי ממילא ליהנות ממספר ממליצים גבוה יותר, ולכן ברשימה המשותפת מסתמנת נכונות להצטרף להמלצה ללא הצבת תנאים בשלב זה.

עם זאת, בכל הנוגע למהלכים הפרלמנטריים הבאים, ובפרט לבחירת יו"ר הכנסת, הרשימה המשותפת מבקשת להגיע להסכמות מפורטות עם גוש מתנגדי נתניהו.

בין הדרישות שמגבשת הסיעה נמצאת קבלת ראשות אחת משלוש ועדות מרכזיות בכנסת: ועדת הכספים, ועדת החוקה או ועדת החינוך. לצד זאת, הרשימה דורשת להקים ועדה ייעודית לקידום החברה הערבית ולהעניק לנציגה את תפקיד יו"ר הוועדה.

דרישה נוספת נוגעת להרכב ועדת הכספים. ברשימה המשותפת מבקשים לקבל שלושה נציגים בוועדה.

מלבד הדרישות הנוגעות לחלוקת התפקידים בכנסת, הסיעה מבקשת לקדם צעדים בתחומי המדיניות הציבורית. בין היתר היא דורשת לגבש תוכנית חומש לחברה הערבית, שתכלול תוכנית מקיפה להתמודדות עם הפשיעה והאלימות.

עוד מבקשת הרשימה המשותפת לחוקק הוראת שעה שתקפיא הריסת מבנים. גם דרישה זו נכללת ברשימת התנאים שהסיעה מכינה לקראת האפשרות שתתמוך במהלך להחלפת יו"ר הכנסת.