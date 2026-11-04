מפירות הכרם | פרשת ויצא | הרב דוד גרינוולד

מושב נחלים שבמועצה האזורית חבל מודיעין נערך לבחירת רב חדש, בעקבות פרישתו לגמלאות של רב המושב, הרב דוד גרינוולד, בוגר ישיבת כרם ביבנה.

בקול קורא שפורסם מטעם המושב מוזמנים רבנים מתאימים להגיש את מועמדותם לתפקיד, תוך הדגשת הצורך בדמות תורנית שתדע לשלב בין הנהגה הלכתית לבין חיבור אישי לכלל התושבים.

"אנו מחפשים רב שיהיה מנהיג תורני ורוחני ואיש קהילה, שישתלב בחיי המושב, יהיה קשוב לכלל התושבים, יחבר בין חלקי הקהילה המגוונת שלנו וינהיג אותה בנועם ובמאור פנים", נכתב במודעה.

על פי תנאי הסף, המועמד נדרש להיות רב ציוני־דתי, בעל כושר מטעם הרבנות הראשית לישראל לכהן כרב מושב. עוד נקבע כי ילדי הרב ילמדו במסגרות החינוך הדתי־לאומי, וכי המועמד שירת או משרת בצה"ל.

במושב מדגישים כי מעבר לידע התורני וליכולת הפסיקה ההלכתית, הם מבקשים למצוא רב בעל ניסיון בהנהגה קהילתית, אדם מאחד ומקרב, בעל גישה טובה לילדים ולבני נוער, שיהיה נגיש וקשוב לכלל התושבים.

תפקידו של הרב החדש יכלול שמירה על אופיו הדתי של המושב, מתן מענה לשאלות הלכתיות, העברת שיעורי תורה לכל הגילים, חיזוק הקשר עם הדור הצעיר וליווי משפחות ותושבים בשמחות וברגעים מאתגרים.

דגש מיוחד ניתן גם למעורבות בחיי הקהילה, לרבות ביקור חולים וקשישים, היכרות אישית עם התושבים וקבלת פנים למשפחות חדשות. היקף המשרה שנקבע הוא 75 אחוזים, והרב שייבחר יידרש להתגורר עם משפחתו במושב נחלים, בבית מגורים שיועמד לרשותו על ידי המושב.