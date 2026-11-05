התבטאויות חריפות של מפקד היחידה המרכזית במחוז חוף במשטרה, ניצב-משנה יוני חג'ג', נגד עורכי דין פליליים הועברו לבחינת מפקד המחוז.

ב-ynet דווח כי בריאיון לפודקאסט הטיח חג'ג' האשמות קשות בסנגורים, ייחס להם שקרים, מרמה ושיבוש חקירות, ואף השתמש בביטויים בוטים במיוחד.

הדברים נאמרו במהלך ריאיון שקיים חג'ג' עם עורכת הדין רותם טובול, שבו התייחס לעבודתם של סנגורים המייצגים חשודים ונאשמים בהליכים פליליים.

"אתם כמה רמות מעל חארות. אתם שקרנים, אתם תמכרו את אמא שלכם. לכל אחד מגיע הייצוג הכי טוב בעולם, אבל אתם תשבשו חקירה, תשקרו, תרמו, תגנבו, תעשו מה שצריך בשביל הלקוח שלכם", טען חג'ג'.

בהמשך הדברים השתמש גם בדימוי אלים במיוחד, כאשר טען כי היה "מקפל לארבע 30% עד 50%" מעורכי הדין, "צובע בכחול וזורק לים".

בלשכת עורכי הדין טענו כי "מדובר בהסתה פרועה והתרת דם המופנית כלפי ציבור שלם המגן על שלטון החוק וזכויות אדם. התבטאויות מסוג זה, הנשמעות מפיו של קצין משטרה בכיר, חמורות פי כמה בתקופה שבה אנו רואים גידול מדאיג באלימות כלפי עורכי דין".

מהמשטרה נמסר: "בהמשך לפרסום דבריו של מפקד ימ"ר חוף, הנושא הועבר לבחינתו של מפקד מחוז חוף".