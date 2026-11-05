Schumer: 'We are going to end the war' with Iran

מנהיג הדמוקרטים בסנאט האמריקני, צ'אק שומר, הצהיר הערב (רביעי) כי מפלגתו תפעל לסיום המלחמה באיראן באמצעות הרוב שהשיגה בבחירות האמצע. במסיבת עיתונאים שקיים בעקבות הבחירות תקף שומר את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, וטען כי הממשל לא הציג לציבור הסבר ברור למטרות המערכה הצבאית.

"העם האמריקני לא יודע בכלל על מה לעזאזל אנחנו נלחמים באיראן", אמר שומר. "הוא מעולם לא הבהיר זאת. הוא משנה את דעתו מיום ליום ומדקה לדקה. המלחמה הזאת חייבת להסתיים. היא חייבת להסתיים".

לדברי שומר, הדמוקרטים הבטיחו לעצמם 54 מושבים בסנאט, ומספרם עשוי לעלות ל-55 או ל-56 עם השלמת ספירת הקולות. הוא הבהיר כי בכוונת המפלגה להשתמש בכוחה החדש כדי להשפיע על מדיניות הממשל.

כשנשאל אם הדמוקרטים עשויים להתנות את אישור תקציב הביטחון בצעדים לסיום המלחמה, הזכיר שומר כי בהצבעות קודמות הצטרפו מחוקקים רפובליקנים לעמדת הדמוקרטים נגד המערכה באיראן.

"תראו, אנחנו הולכים לסיים את המלחמה", הכריז שומר. הוא ציין כי סמכות הקונגרס לאשר את ההוצאות הפדרליות עשויה לאפשר לדמוקרטים להגביל את הפעילות הצבאית.

שומר התייחס גם למדיניות הכלכלית של הממשל, והאשים את טראמפ בהתייקרות הבנזין, הסולר, החשמל ושירותי הבריאות. לדבריו, הדמוקרטים יפעלו להורדת יוקר המחיה, לבדיקת חשדות לשחיתות בממשל ולהטלת אחריות על הנשיא בגין החלטותיו בתחומי מדיניות הפנים והחוץ.

מנהיג הדמוקרטים הוסיף כי מפלגתו תשתמש בכלים העומדים לרשות הקונגרס, ובהם חקירות, חקיקה והליכים משפטיים, כדי להתמודד עם צעדים של הממשל שלטענתה אינם חוקיים או מנוגדים לרצון הציבור.

הצהרותיו של שומר הגיעו לאחר שסגן הנשיא ג'יי.די. ואנס קשר בין המלחמה באיראן לבין הפסדי הרפובליקנים בבחירות האמצע. "הסיבה שהפסדנו היא המלחמה. הנשיא עצמו אמר זאת אמש", כתב ואנס ברשת החברתית X.

טראמפ נשאל בהמשך על דברי סגנו והביע הסכמה עם הערכתו. "חשבתי שזה היה טוב. ידעתי את זה כשיצאתי למלחמה. מנענו מהם להשיג נשק גרעיני, ולעולם לא יהיה להם נשק גרעיני", אמר הנשיא.

למרות המחיר הפוליטי, טראמפ הבהיר כי הוא עומד מאחורי ההחלטה לצאת למערכה נגד איראן. "אם הייתי צריך לקבל את ההחלטה שוב, הייתי חייב לעשות זאת שוב, כי בטווח הארוך זה הפתרון היחיד. אסור לאפשר לאיראן להחזיק בנשק גרעיני".