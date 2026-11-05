אחרי שבוע שנפתח בכמה ימים רצופים של מזג אוויר חם - מערכת חורפית תאפיין את סוף השבוע הקרוב.

כבר היום (חמישי) צפויה להתחיל מערכת גשמים שתורגש תחילה בעיקר בצפון הארץ, ובהמשך תתרחב לאזורים נוספים. שיאה של המערכת צפוי בשבת, אז ירדו גשמים מהצפון ועד הנגב, לצד סופות רעמים וירידה משמעותית בטמפרטורות.

המערכת הקרובה צפויה להתאפיין בגלים של גשם, שביניהם יהיו הפוגות ממושכות יחסית. למרות ההפסקות בין הגשמים, כמויות המשקעים המצטברות עשויות להגיע ל-60 עד 80 מילימטרים במהלך המערכת.

היום יחלו לרדת גשמים מקומיים, בעיקר בצפון הארץ, כאשר גם במישור החוף ייתכנו משקעים בכמויות קטנות יחסית. במקביל תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך ברוב אזורי הארץ הן עדיין יהיו רגילות לעונה.

בשעות הלילה צפויים הגשמים בצפון להתחדש ולהתחזק, לקראת התפשטות המערכת דרומה.

מחר (שישי) הגשם יגיע בהדרגה גם למישור החוף, והוא צפוי להיות מלווה בסופות רעמים. בשבת תגיע המערכת לשיאה, עם מזג אוויר גשום וסוער מהצפון ועד הנגב. הטמפרטורות יוסיפו לרדת ויהיו נמוכות מהרגיל לעונה.

בעקבות הגשמים הצפויים בשבת קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה ובאזור ים המלח.

המערכת תימשך גם ביום ראשון, אולם משעות הצהריים צפויה מגמת היחלשות הדרגתית. הגשמים יתמעטו במהלך היום.