1. בואו ונחזיק טובה לאריה ויפה דרעי, שבזכותם נחתך במחצית הייצוג של מפלגת ש"ס האנטי ציונית בכנסת, מ-11 ח"כים בכנסת היוצאת ל-6 כיום ובזכות פועלם לטובת השתמטות נכדיהם מגיוס לצה"ל, התרסקה ש"ס במהלך הצלילה החופשית מאיגרא רמה לבירא עמיקתא.

ממרומי מעמדה כמפלגה השלישית בגודלה בכנסת (שנציגה הבכיר אריה דרעי היה שותף בקבינט הביטחוני בקבלת הכרעות גורליות בענייני מלחמה ושלום), הצטמקה בבחירות האחרונות למפלגה זוטרה, גוויה פוליטית, שאיש לא יתחשב עוד בדעתה.

2. ש"ס יצאה מהבחירות האחרונות ואזניה מקוטפות. באלעד שנחשבה אוהדת ש"ס איבדה 49.6% מכוחה. בבני ברק איבדה 30.2%. בביתר עלית נרשם לחובתה אובדן של 38.8% ובמודיעין עלית איבדה 19.8. בנתיבות נעלמו לה 42.5% ממצביעיה לעומת בחירות 2022, ובבית שמש איבדה 21.6%; בקיצור מפולת טוטלית מפוארת.

3. מצביעי ש"ס היפנו לה עורף בגין התמסרותה עד כלות, עד כדי התבטלות עצמית, עד כדי רמיסת תפיסת 'עטרה ליושנה' ברוח מתינותו ההלכתית של מייסדה הרב עובדיה זצ"ל. כותב השורות האלה מחבר הספר 'ש"ס הרוח והכוח: איך ניצחה ש"ס את הפוליטיקה הישראלית', שראה אור בשנת תש"ס (2000 למניינם), ליווה את ש"ס מאז ייסודה כרשימת הספרדים שומרי תורה, ועדיין זכורה לו התנהלותו המתונה של פטרונה הרוחני, הרב עובדיה, שהבין היטב שצבא הגנה לישראל, הוא שעומד על משמר ארצנו וערי אלוקינו, והוא ערובה אמיתית לעצם קיומו של היישוב היהודי בארץ הקודש.

הרב גרס שהחיילים "מוסרים את נפשם" למען הגנת עם ישראל, ובזכותם אפשר לחיות כאן, ללמוד תורה ולהתפלל. מקורבו יהודי בשם מרדכי, סיפר שהרב אמר לו: "מרדכי, אתה רואה חייל - אתה צריך לנשק אותו. מה היינו עושים בלעדיהם?"

14. התבטלותה של ש"ס בהנהגת דרעי בפני החרדיוּת האשכנזית הקנאית, שסיסמתה 'נמות ולא נתגייס' ושמנהיגה הפוליטי יצחק גולדקנופף אימץ את הימנון נטורי קרתא הקנאית, 'בשלטון הכופרים איננו מאמינים', הרחיקה הפעם מש"ס את המצביע שלה המסורתי, שהוא עצמו אוהב המדינה וגם שירת בצה"ל ואף ילדיו שירתו ברוב המקרים בצה"ל.

המצביע הזה, אוהב המדינה בכל נימי נפשו, ששר בלא הסתייגות את 'התקווה' באירועים ממלכתיים, שהוא וכמותו מכונים בבוז בפי האליטה הליטאית הלמדנית בכינוי 'העם שבשדות', בחל בתיעוב שהקרינו החרדים האשכנזים כלפי המדינה, וברח מספינת ש"ס הטובעת שקברניטה אריה דרעי בוגר ישיבת חברון הליטאית - הפך עצמו 'ליטאי יותר מליטאי', שביטא זאת בבחירות של שנת 2022 באמצעות מיץ הבצל שסחט לתוך עיניו.

אותו מצביע מזרחי שנמלט מספינת ש"ס הטובעת תהה בנפשו: אם משווקים לי פלגה חרדית שהיא מפלגת העתק-הדבק של החרדים האשכנזים, עדיף לבחור במקור ולא בהעתק הדהוי שלהם. המצביע הש"סניקי הטיפוסי בחל בתחפושת שאימצו לעצמם רבני ש"ס ומנהיגיה - מגבעות שחורות ומעילים שחורים, בדמות ה'לוק' הפולני של משה גפני, שאין בו שום טיפ-טיפה של עטרה ליושנה.

כך אירע שרבים מהחרדים הספרדים ברחו הפעם ל'יהדות התורה' שסגרה את הבחירות עם 312,604 קולות. שאר נאמני ש"ס ברחו לחיקן של שתי מפלגות נוספות שנבנו מחורבנה: הליכוד, ששידר אותות מצוקה וחששות כבדים לנפילת נתניהו - 'תרחיש אימים' שעודד ש"סניקים רבים להציל את הנסיך מקיסריה; וגם מפלגת עצומה יהודית של בן גביר ששיווק להם חזונות של יד קשה בעימות הערבי-יהודי.

למרבה צערה של ש"ס הסתיים הפעם משתה היין ב-299,506 קולות בלבד, לעומת 392,964 קולות שזכתה בהם ב-2022 - אובדן של כ-100,000 קולות.

5. ש"ס באה לאוויר העולם בשנת 1984 וזכתה לייצוג של 4 מושבים בכנסת ה-11. אך את התאוצה הגדולה השיגה רק ב-1988 בזכות 'המפץ הגדול' שהתחולל כשהאינטרסים הפוליטיים של שניים מגדולי עולם התורה הצטלבו במסעם המשותף: הגאון הרב אלעזר מנחם מן שך, אז ראש ישיבת פוניבז' ונשיא מועצת גדולי התורה של 'יהדות התורה'; והגאון הרב עובדיה יוסף, לשעבר הרב הראשי הספרדי והראשון לציון.

הרב שך, תלמיד חכם עצום, שהעיקרון שהינחה אותו בחייו היה 'נאָר תֵיירֶה' (אידיש: רק תורה), סימפט וקירב אליו את הבחורים הספרדים המעטים שנתקבלו לישיבתו, ואהב להשתעשע עימם בדברי תורה. אחד הסיפורים ששרדו מאז, היו מפגשיו התדירים עם הרב עמנואל טולידאנו, תלמיד חכם יליד מרוקו, שלמד בישיבה, ועימו אהב להשתעשע בחידודי תורה בשפת האידיש שסיגל הרב טולידאנו לעצמו בישיבת הרב שך .

כך הכיר הרב שך בפוטנציאל האינטלקטואלי שיש בבחורים הספרדיים ופיתח תיעוב נגד האפליה האשכנזית כלפי החרדים המזרחיים: נעילת שערי הסמינרים החרדים בפני הבנות המזרחיות וההסתייגות האשכנזית מלהשתדך איתן. הרב שך סבר אז, שיש לשים קץ לאפליה ולרדיפה האשכנזית ועל כן התחבר לש"ס כדי לעודדה בראשית דרכה הפוליטית.

לכן, מינה הרב שך כבר ב-1984 את הרב יצחק חיים פרץ, רבה של רעננה, למוביל הרשימה לכנסת בבחירות 1984, והציב לתפקיד מזכ"ל ש"ס את עוזרו האישי ונהג הוולבו שלו, יהודי תמים וחף מנכלולי הפוליטיקה ושמו יחזקאל אסחייק.

לרב עובדיה היו נימוקים אחרים לעודד את הקמת ש"ס. הרב עובדיה, חלם כל העת לנקום במפד"ל על שנמנעה מלתמוך במשאלתו להאריך כהונתו כרב ראשי , והבטיח לנהוג כלפיה על פי הפסוק: 'מְכַבְּדַי אֲכַבֵּד וּבֹזַי יֵקָלּוּ', אבל הוא פקפק ביכולתו של הציבור המזרחי המסורתי לקיים מפלגה של ממש, בעלת פוטנציאל של חי הנושא את עצמו. את ההוכחה סיפק לו הציבור הספרדי המסורתי בטבריה, בירושלים ובבני ברק.

בטבריה קמה ערב בחירות 1988 רשימה עדתית-דתית מזרחית ושמה ז"ך. בו זמנית קמה בירושלים רשימה דתית ספרדית בראשות יעקב כהן ונסים זאב, ושמה התאחדות הספרדים שומרי תורה וסימנה היה אז ס"ש (השם הקשה להגייה הוחלף ל-ש"ס), ובבני ברק קמה רשימה ספרדית דתית ושמה ח"י בראשות רפאל פנחסי (לימים ח"כ ושר מטעם ש"ס). הרשימות המקומיות הללו סיכמו זכו אז בסך הכל ל-18,500 מצביעים (שבכוחם היה להעביר מפלגה ארצית את אחוז החסימה הבודד שנדרש אז), וכל השאר היסטוריה.

6. הרבנים עובדיה ושך, התייצבו אז ב-1988 במלוא כוחם מאחורי ש"ס הארצית, וקוששו אז למענה 107,000 קולות שתורגמו לייצוג של 6 ח"כים. בבחירות של השבוע שעבר קוששה ש"ס 'רק' כ-300 אלף קולות, וגם אלה הניבו לה (גם מחמת אחוז המצביעים הגבוה הפעם, 77.7%), רק 6 מנדטים בכנסת ה-26. כך החזירה ש"ס עטרה ליושנה, למימדיה ההיסטוריים לפני 38 שנה.