הבחירות מאחורינו. תוצאות הבחירות מעוררות רגשות מעורבים. למרות נתוני הפתיחה הבעייתיים לגוש האמוני-ימני, יש תחושה של הקלה בכך שהציבור היהודי בישראל הביע בו אמון והוא קיבל רוב מובהק. אולם תוצאות הבחירות אינן מאפשרות לו להקים ממשלה, וגם לא לגוש השני.

התופעה הבולטת בבחירות היא מספר המנדטים העצום שקיבלו מפלגות רע"ם והמשותפת - מפלגות ערביות ששוללות את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, ויש בהן תומכי טרור המעוניינים להשמיד את ישראל. בזמן כתיבת הדברים מתנהלת חקירת שב"כ ומוסד בעניין חשד לשוחד בחירות, לכאורה, במגזר זה, ובעניין היקף השפעתו על תוצאות הבחירות. כמו כן, נבדק מידע מוסמך על מעורבותן של מדינות עוינות בהזרמת כסף זר בהיקף גדול כדי להשפיע על תוצאות הבחירות ולפגוע בזהותה היהודית של המדינה.

מאז היוודע תוצאות הבחירות מתנהל בחלקים מובילים בתקשורת מאמץ השפעה והנדסת תודעה להלבין ולתת לגיטימציה להקמת קואליציה המבוססת על המפלגות הללו.

צריך להזכיר שאלו מפלגות שנפסלו מלהתמודד בבחירות על ידי ועדת הבחירות, לפי סעיף 7א לחוק הבחירות, מאחר שהוכח שהן שוללות את קיומה של מדינת ישראל. ואף על פי כן, בג"ץ הכשיר אותן. זאת בניגוד למאמצים בתקשורת להציגן כמפלגות מגזריות תמימות, ולגיטימיות, שכל עניינן הוא ייצוג החברה הערבית, ולנסות למסך במסך עשן כבד את העובדה שמדובר במפלגות שחרתו על דגלן את פירוק המדינה.

באופן מיוחד, ישנו נסיון 'להלבין' את מפלגת רע"ם - ולטשטש שזוהי מפלגה שמשתייכת לתנועת "האחים המוסלמים", תנועה תומכת טרור שהוצאה מחוץ לחוק גם בחלק ממדינות ערב, ושמנהיגיה נכלאו בבתי סוהר; שמנהיגה מתחמק ומסרב להגדיר את החמאס, שרצח, אנס ושרף את אחינו ואחיותינו, כארגון טרור. מפלגה שאינה מכירה בזכותה של מדינת ישראל להיות מדינה יהודית, ביטול 'חוק השבות' ותמיכה ב'זכות השיבה' של משפחות שברחו ב48. שמנהלת אסטרטגיה של "ג'יהאד שקט", כשיטת "האחים המוסלמים", כדי להשמיד בעורמה את מדינת ישראל.

מפלגה שעמותה הכפופה לה (עמותת "סיוע 48") נחשדה בהעברת כספים ישראליים, מכספי משלם המיסים הישראלי, לארגון הטרור חמאס בעזה; ושקיים חשד, לכאורה, כי היו בה מי ששיחדו את הבוחרים לבוא להצביע באמצעות כסף ממדינות עוינות. כעת מתנהל גם מאמץ להצניע את ההבטחות של ראשי רוב המפלגות בגוש הזה שלא להקים קואליציה המבוססת על המפלגות הללו.

הציבור בישראל אינו טיפש. למרות התעמולה שאליה היה חשוף באותם אמצעי תקשורת, הוא הראה שיש לו חוט שדרה ונתן רוב מובהק למפלגות הגוש האמוני-ימני. הוא לא ישכח ולא יסלח למי שייתן דריסת רגל למפלגות שאינן מסתירות את עוינותן למדינת ישראל, ויאפשר להן להיכנס לקודש הקודשים של ההחלטות על גורלנו, ושתינתן להן זכות וטו על החלטות גורליות לביטחון ישראל, בזמן שאנו במלחמה קיומית שעדיין לא הסתיימה, בכל הגזרות, וערב תקיפה גורלית באיראן.

הוא לא יסלח למי שיחשוף בפניהן את סודות המדינה הכמוסים ביותר. שלא לדבר על המחיר שהן דורשות תמורת תמיכתן בקואליציה: קבלת התנאים שיאפשרו להן לחזק את ההשתלטות הערבית על הנגב והגליל, ומניעת הריסת בניה בלתי חוקית, כדי ליצור בהם אוטונומיה ערבית, ותקציבי עתק למימוש הדבר בפועל; יצירת תשתית להפיכת המדינה למדינת כל אזרחיה ולהקמת מדינה פלשתינאית, ועוד.

דברים שגם אם חלק קטן מהם יתממשו, הם יהיו בכייה לדורות ופגיעה בעתידה היהודי של מדינת ישראל. הציבור מבין שלמעשה אין הבדל בין פגיעה במדינה במהלך מלחמה לבין פגיעה במדינה על ידי פגיעה בזהותה כמדינה יהודית. התוצאה עלולה להיות דומה.

המאבק על קיומה של ישות יהודית מובהקת בארץ ישראל קיים משחר ההיסטוריה, והצלחתו תלויה בנו יותר משהיא תלויה ביריבינו. בפרשתנו מוריש קונה אברהם את מערת המכפלה בכסף מלא, כדי שלא יהיו תביעות עליה בעתיד, ובסופה מוריש ליצחק את כל רכושו, קנייניו ומורשתו: "וַיִּתֵּן אַבְרָהָם אֶת כָּל אֲשֶׁר לוֹ לְיִצְחָק" (בראשית כה ה). החשוב מכל היה העברת הזכות על ארץ ישראל ליצחק. ומנגד, הוא מרחיק מירושה זו את בני הפלגשים: "וְלִבְנֵי הַפִּילַגְשִׁים אֲשֶׁר לְאַבְרָהָם נָתַן אַבְרָהָם מַתָּנֹת וַיְשַׁלְּחֵם מֵעַל יִצְחָק בְּנוֹ בְּעוֹדֶנּוּ חַי קֵדְמָה אֶל אֶרֶץ קֶדֶם" (שם, פס' ו).

ספר הכוזרי מסכם את תולדות המאבק ההיסטורי על מורשת הזכות על הארץ: "על הארץ הזאת נפלה המחלוקת והקינאה בראשונה בין הבל ובין קין, כאשר בקשו לדעת מי משניהם ירצה לבוא במקום אדם כסגולתו וגרעינו, ובזה יהיה הוא היורש את הארץ. וכו'. ועל הארץ ההיא נפלה הקנאה בין יצחק ובין ישמעאל, ולסוף נדחה ישמעאל וכו'. ועל הארץ ההיא נפלה הקנאה בין יעקב ובין עשו בדבר הבכורה והברכה, ולסוף נדחה עשו על אף גבורתו מפני יעקב עם כל חולשתו" (כוזרי, מאמר שני, כד).

גם לאורך ההיסטוריה היו ניסיונות לשלול זכות זו בדרכים שונות. אחת מהן מופיעה במדרש בפרשתנו ובגמרא, כאשר לאחר שנים רבות באים צאצאי ישמעאל והפלגשים לטעון בצורה מניפולטיבית בפני אלכסנדר מוקדון לזכותם על הארץ, ודורשים להקים בה ישות רב-לאומית: "וְשׁוּב פַּעַם אַחַת בָּאוּ בְּנֵי יִשְׁמָעֵאל וּבְנֵי קְטוּרָה לָדוּן עִם יִשְׂרָאֵל לִפְנֵי אֲלֶכְּסַנְדְּרוֹס מוֹקְדוֹן. אָמְרוּ לוֹ: אֶרֶץ כְּנַעַן שֶׁלָּנוּ וְשֶׁלָּכֶם, דִּכְתִיב "וְאֵלֶּה תֹּלְדֹת יִשְׁמָעֵאל בֶּן אַבְרָהָם" וּכְתִיב "אֵלֶּה תּוֹלְדֹת יִצְחָק בֶּן אַבְרָהָם".

אָמַר לָהֶן גְּבִיהָא בֶּן פְּסִיסָא לַחֲכָמִים: תְּנוּ לִי רְשׁוּת וְאֵלֵךְ וְאָדוּן עִמָּהֶם לִפְנֵי אֲלֶכְּסַנְדְּרוֹס מוֹקְדוֹן. אִם יְנַצְּחוּנִי אִמְרוּ: הֶדְיוֹט שֶׁבָּנוּ נִצַּחְתֶּם, וְאִם אֲנִי אֲנַצֵּחַ אוֹתָם אִמְרוּ לָהֶם: תּוֹרַת מֹשֶׁה רַבֵּינוּ נִצְּחַתְכֶם. נָתְנוּ לוֹ רְשׁוּת, הָלַךְ וְדָן עִמָּהֶן. אָמַר לָהֶם: מֵהֵיכָן אַתֶּם מְבִיאִין רְאָיָיה? אָמְרוּ לוֹ: מִן הַתּוֹרָה. אָמַר לָהֶן: אַף אֲנִי לֹא אָבִיא רְאָיָיה אֶלָּא מִן הַתּוֹרָה, שֶׁנֶּאֱמַר: "וַיִּתֵּן אַבְרָהָם אֶת כׇּל אֲשֶׁר לוֹ לְיִצְחָק. וְלִבְנֵי הַפִּילַגְשִׁים אֲשֶׁר לְאַבְרָהָם נָתַן אַבְרָהָם מַתָּנֹת". אָב שֶׁנָּתַן אֲגִטִּין לְבָנָיו בְּחַיָּיו (שטרות כתובים, המעידים למי ניתנה הירושה, א.ש.) וְשִׁיגֵּר זֶה מֵעַל זֶה, כְּלוּם יֵשׁ לָזֶה עַל זֶה כְּלוּם?". (סנהדרין צא א, ובילקוט בפרשתנו).

בכך הוכרע הוויכוח בפני אלכסנדר מוקדון. אולם הוויכוח חוזר לאורך ההיסטוריה, לובש צורה ופושט צורה. התורה מלמדת אותנו שכאשר אנחנו מאמינים בזכותנו ועומדים עליה בתוקף, אנחנו יכולים להתמודד עם כל המערערים על זכותנו, הזוממים לנשל אותנו מארצנו ולפגוע בקיומנו. ואילו כאשר יש בתוכנו מי שמוכנים, למען אינטרסים של כוח ושלטון, לתת לגיטימציה לערעור על זכותנו - הדבר מחליש אותה.

אולם זה זמני וחולף. עם ישראל לא ויתר ולעולם לא יוותר על ארצו. עלינו להתעשת ולמנוע הקמת קואליציה שמבוססת על תומכי טרור ששוללים את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית.

הכותב הוא אל"מ במיל' ראש ישיבת ההסדר מאיר הראל מודיעין