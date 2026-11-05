בית המשפט המחוזי דחה ערעור שהגישה המשטרה על חיובה בתשלום הוצאות בסך 5,500 שקלים לתושב השומרון שנעצר בניגוד לחוק, לאחר שנציגי המשטרה לא התייצבו לדיון בערעור שהגישו בעצמם.

מדובר במקרה שבו נעצר תושב עמנואל בחשד לתקיפת עובד ציבור ואיומים, אף שבית המשפט כבר דחה בקשה להוציא נגדו צו מעצר.

על פי הודעת ארגון חוננו, המייצג את התושב, האירוע אירע לפני מספר חודשים, כאשר שוטרי היחידה המרכזית של מחוז ש"י עצרו את התושב והעבירו אותו לחקירה. אלא שבמהלך הדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו התברר כי לא הוצגה אינדיקציה למעורבותו בעבירות שנחקרו, וכי החשדות נוגעים למעשה לאדם אחר, שנכח באותה עת באולם המעצרים.

עוד התברר כי קודם למעצר פנתה המשטרה לבית המשפט בבקשה להוציא צו מעצר נגד התושב, אך הבקשה נדחתה. למרות החלטת השופט, נעצר האיש, נחקר והובא בפני בית המשפט לצורך הארכת מעצרו.

עורך הדין נתי רום מארגון חוננו, שייצג את התושב, דרש להורות על שחרורו המיידי ללא תנאים. לצד זאת ביקש לחייב את המשטרה בהוצאות בגין המעצר, שלטענתו בוצע ללא בסיס חוקי.

השופט רונן פולג מבית משפט השלום בפתח תקווה קיבל את טענות ההגנה, קבע כי מדובר במעצר בלתי חוקי והורה לשחרר את התושב לאלתר. בנוסף חייב את המשטרה בתשלום הוצאות בסך 2,000 שקלים ובשכר טרחת עורך דין בסך 3,500 שקלים, ובסך הכול 5,500 שקלים.

המשטרה לא השלימה עם ההחלטה והגישה ערעור לבית המשפט המחוזי, שבמסגרתו ביקשה לבטל את החיוב הכספי שהוטל עליה.

אלא שכאשר הגיע מועד הדיון בערעור, נציגי המשטרה לא התייצבו באולם בית המשפט. השופט רון סולקין המתין למעלה מחצי שעה להגעתם, והחליט לדחות את הערעור.

בעקבות דחיית הערעור נותר על כנו החיוב המקורי בסך 5,500 שקלים. בנוסף, המשטרה נדרשה להשיב בתוך שבעה ימים בעניין האפשרות לחייבה בהוצאות נוספות בשל היעדרות נציגיה מהדיון.

עו"ד נתי רום מתח ביקורת חריפה על התנהלות המשטרה. "ההחלטה המאוד חריגה של בית המשפט להטיל הוצאות על המשטרה בהליך מעצר היא תוצאה מתבקשת של התנהלות שערורייתית של המשטרה. מעצר ללא חשד סביר ולאחר שבית המשפט סרב להוצאת צו מעצר היא הפרת חוק בוטה שמשקפת זלזול תהומי בזכויות אדם. אני מיצר על כך שבמקום להפיק את הלקח מהביקורת הנוקבת של בית המשפט המשטרה בחרה להשקיע משאבי ציבור יקרים ולערור לבית המשפט בערר שנדחה כמובן ואין לו כל בסיס משפטי".