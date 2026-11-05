חברת אל על פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2026, והציגה הכנסות שיא של כ־1.27 מיליארד דולר, לצד רווח נקי של כ־175 מיליון דולר.

בעקבות התוצאות הודיעה החברה על חלוקת דיבידנד בהיקף של כ־116 מיליון דולר, בפעם השנייה השנה. הדוחות מתפרסמים על רקע התרחבות פעילות החברה, עלייה במחירי הדלק, שינויים בשערי החליפין והתגברות התחרות בענף התעופה.

הכנסות אל על ברבעון השלישי גדלו בכ־18% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, אז הסתכמו בכ־1.07 מיליארד דולר. מדובר בהכנסות הרבעוניות הגבוהות בתולדות החברה. הגידול נרשם במקביל להרחבת צי המטוסים ולהגדלת היצע המושבים הזמינים, שעלה בכ־9% ביחס לתקופה המקבילה.

למרות הגדלת היצע המושבים, אל על שמרה על שיעור תפוסה גבוה במיוחד של כ־95%, בדומה לרבעון המקביל אשתקד. גם ההכנסה למושב משוקלל קילומטר, מדד המשקף את ההכנסות ביחס להיקף פעילות הטיסה, עלתה בכ־7%. נתונים אלה מצביעים על כך שהחברה הצליחה להגדיל את פעילותה תוך שמירה על רמות תפוסה גבוהות.

לצד העלייה בהכנסות, הרווח הנקי של אל על דווקא ירד. החברה סיימה את הרבעון עם רווח נקי של כ־175 מיליון דולר, לעומת כ־203 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2025. מדובר בירידה של כ־28 מיליון דולר, שהם כ־14%. בחברה מסבירים כי הירידה נבעה בעיקר מהוצאה חשבונאית חד־פעמית בגין שיערוך אופציית הפאנטום, שיצרה פער של כ־24 מיליון דולר בין התקופות.

מדד ה־EBITDAR, המשמש לבחינת ביצועי הפעילות לפני הוצאות מסוימות ובהן פחת, מימון ודמי חכירת מטוסים, הסתכם בכ־367 מיליון דולר, לעומת כ־357 מיליון דולר ברבעון המקביל. מדובר בעלייה של כ־3%, שנרשמה למרות התייקרות הדלק והשפעות שליליות של שינויי שערי החליפין. על פי החברה, השפעות אלה הגדילו את הוצאותיה בכ־135 מיליון דולר.

גם תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הציג שיפור. ברבעון השלישי הסתכם התזרים בכ־161 מיליון דולר, לעומת כ־127 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ־27%. מנגד, הוצאות המימון נטו הסתכמו בכ־10.5 מיליון דולר, לעומת הכנסות מימון של כ־4.3 מיליון דולר ברבעון המקביל.

אחד הנתונים הבולטים בדוחות נוגע להזמנות לטיסות עתידיות. צבר ההזמנות של אל על בסוף הרבעון השלישי, המבוסס על הכנסות מראש ממכירת כרטיסי טיסה ושוברים, הגיע לשיא של כ־1.1 מיליארד דולר. מדובר בגידול של כ־16% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. בחברה מציינים כי הנתון משקף המשך ביקושים גבוהים לטיסותיה גם בתקופה הקרובה.

החברה הציגה גם גידול בהונה העצמי, שהסתכם בסוף ספטמבר 2026 בכ־1.3 מיליארד דולר, לעומת כמיליארד דולר בסוף דצמבר 2025. החוב הפיננסי ברוטו עמד בסוף הרבעון על כ־1.12 מיליארד דולר, בעוד שהיקף המקורות הנזילים לשימוש הסתכם בכ־2 מיליארד דולר. על פי נתוני החברה, מדובר בעודף מזומן על פני חוב של כ־910 מיליון דולר.

על רקע נתונים אלה הודיעה אל על על חלוקת דיבידנד בהיקף של כ־116 מיליון דולר לבעלי מניותיה. זוהי חלוקת הדיבידנד השנייה שעליה הכריזה החברה השנה. במקביל, אל על מציינת את כניסתה למדד ת"א 35, הכולל את החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה בתל אביב בהתאם לכללי המדד.

מנוע צמיחה נוסף שעליו מצביעה החברה הוא פעילות מועדון הנוסע המתמיד וכרטיסי האשראי המשויכים אליו. מספר חברי המועדון הגיע בסוף ספטמבר לכ־3.78 מיליון, גידול של כ־306 אלף חברים לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מספר כרטיסי האשראי FLY CARD הסתכם בכ־561 אלף נכון למועד פרסום הדוח, מתוכם כ־373 אלף כרטיסים מקבוצת ישראכרט.

בחברה מדווחים כי קצב ההצטרפות למועדון FLY CARD היה גבוה מהתחזיות. שיעור הרכישות המזוהות של חברי מועדון הנוסע המתמיד בשנת 2026 עמד על כ־55%, נתון המשקף את היקף הפעילות של לקוחות המזוהים עם המועדון במסגרת רכישותיהם.

מנכ"ל אל על, לוי הלוי, התייחס לתוצאות ואמר כי הן הושגו למרות העלייה בהוצאות והתגברות התחרות. "אל על מתחזקת ומסכמת את הרבעון השלישי עם ביצועים תפעוליים ברף העליון ומעבר לתחזיות שהצגנו, הכנסות שיא בכל הזמנים וגידול ב־EBITDAR, על אף התייקרות משמעותית בתשומות על רקע מחיר הדלק והשינויים בשער החליפין, ולצד התגברות נוספת בתחרות", אמר.

הלוי הדגיש כי הרחבת הפעילות ושמירה על תפוסה גבוהה היו בין הגורמים המרכזיים לתוצאות. לדבריו, החברה ממשיכה לזהות ביקושים מוגברים לטיסותיה, לצד התייקרות הדלק ואי־הוודאות בסביבה העסקית. "אנו מודיעים על חלוקת דיבידנד בהיקף של כ־116 מיליון דולר ונמשיך לפעול להשאת ערך למשקיעים, לצד מחויבותנו להעניק ללקוחותינו את חוויית השירות הטובה ביותר", הוסיף.

סמנכ"ל הכספים של אל על, רו"ח גיל פלדמן, התייחס להשפעת ההוצאות החד־פעמיות על הרווח הנקי והדגיש את השיפור בתזרים המזומנים ואת מצבה הפיננסי של החברה. לדבריו, "לצד השפעתם של אירועים חשבונאיים חד־פעמיים על הרווח הנקי, הפעילות התפעולית של החברה שמרה על רווחיות המעידה על חוזקה של הפעילות העסקית ועל יכולתנו להתמודד עם אתגרי הסביבה".

פלדמן הוסיף כי רמת הנזילות והמאזן של החברה מאפשרים לה להמשיך להשקיע בפיתוח עסקיה, ובמקביל לחלק דיבידנד לבעלי המניות. לדבריו, החברה ממשיכה ביישום התוכנית האסטרטגית שלה תוך שמירה על משמעת פיננסית, צמיחה רווחית וחיזוק מנועי הצמיחה לטווח הארוך.