הצטרפו לשידור החי מבית הנשיא מסבב התייעצויות הנשיא עם חברי הסיעות שנבחרו לכנסת ה-26

נשיא המדינה מחדש הבוקר (חמישי) את סבב הפגישות עם הסיעות שנבחרו לכנסת במטרה לקבל את המלצותיהן למועמד שירכיב את הממשלה הבאה.

הסיעה הראשונה שהגיעה לנשיא היא יהדות התורה שלא המליצה על אף אחד מהמועמדים.

אחריה ייפגש הרצוג עם נציגי עוצמה יהודית, הדמוקרטים, רע"ם והרשימה המשותפת. בהמשך היום יגיעו נציגי ביחד, ישר והליכוד, ובכך יושלם סדר הפגישות המתוכנן עם הסיעות.

בכל אחת מהפגישות ישמע הנשיא את עמדת נציגי הסיעה ואת המלצתם באשר לחבר הכנסת שעליו יש להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה.

לאחר השלמת ההתייעצויות, ובמידת הצורך לאחר קיום שיחות נוספות, יודיע הנשיא על החלטתו ויטיל את המשימה על אחד מחברי הכנסת.

אמש הגיעו לנשיא נציגי הציונות הדתית, ש"ס ומפלגת זהות שהמליצו על בנימין נתניהו ומפלגת ישראל ביתנו שהמליצה על גדי איזנקוט.