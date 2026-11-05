ארבע אחיות מבית החולים הדסה עין כרם, שהיו בדרכן הביתה לאחר משמרת, נקלעו השבוע לתאונת דרכים קשה לאחר שמשאית איבדה שליטה בכביש רטוב וכמעט התנגשה ברכב ההסעה שבו נסעו.

נהג ההסעה הצליח להסיט את הרכב ולמנוע את הפגיעה, אך המשאית המשיכה בדרכה והתנגשה במשאית נוספת ובאוטובוס. האחיות יצאו מיד מרכב ההסעה והחלו להעניק טיפול רפואי לנפגעים, ובהם נהג שנלכד בתוך משאית שהתהפכה.

התאונה אירעה במהלך יום גשום וסוער, כאשר האחיות סיימו את עבודתן במחלקות השונות בבית החולים ועלו להסעה הקבועה. לקראת סוף הנסיעה הבחינו במשאית שהחליקה בכביש והתקדמה לעברן. תמר אביעד, אחות בפגייה בהדסה עין כרם, סיפרה כי התעוררה משינה כאשר הבחינה בסכנה המתקרבת.

"אני זוכרת שהתעוררתי פתאום משינה בהסעה, אחרי המשמרת הארוכה, ופתאום שמתי לב למתרחש ופשוט פחדתי, כי ראיתי שהמשאית הדוהרת מגיעה מהכיוון שלי", סיפרה אביעד. "ניסיתי להוציא את החגורה כדי לזוז לצד השני אבל לא הצלחתי".

נהג ההסעה הבחין במשאית והסיט את ההגה במהירות, וכך נמנעה התנגשות בין שני כלי הרכב. המשאית שאיבדה שליטה המשיכה ופגעה במשאית קטנה ובאוטובוס שנסעו בסמוך. האוטובוס היה ריק מנוסעים, למעט הנהג, שנבדק והוגדר כפצוע קל. המשאית הקטנה נהדפה בעקבות הפגיעה לעבר מורד תלול ונעצרה מטרים ספורים לפני קצה צלע ההר. הנהג נותר לכוד בתוך הרכב הפגוע.

ארבע האחיות שהיו בהסעה הן ליבה עופר ממחלקת כלי דם, תמר אביעד מהפגייה, עינת קאופמן מהמחלקה לרפואה דחופה לילדים ורעות פיוטרקבסקי ממחלקת פנימית ב'. לאחר שווידאו כי רכב ההסעה לא נפגע, הן ירדו ממנו וניגשו לסייע לנפגעים. במקום שררו תנאי מזג אוויר קשים, גשם כבד וחשיכה.

"ירדנו מההסעה וירד גשם זלעפות", סיפרה אביעד. "המשאית התהפכה לגמרי והיינו צריכים לטפס כדי להיכנס לתוכה ולהציל את מי שנתקע בפנים".

רופא מתמחה שעבר במקום ברכבו הפרטי עצר אף הוא כדי לסייע. הרופא ואביעד טיפסו אל המשאית ההפוכה בעזרת אנשים שהיו בזירה ונכנסו אליה כדי להגיע לנהג הלכוד. לדבריה, הנהג היה בהכרה, אך רגליו נלכדו מתחת לחלקי המשאית ההרוסה.

"נכנסתי איתו למשאית, הוא ראשון ואני אחריו, כאשר חבורה של אנשים עזרו לנו לטפס למשאית", סיפרה. "כשירדנו לתוכה ראינו לכוד אחד, כשרגליו תקועות מתחת לכל ההריסות ופניו לכיוון הרצפה, כך שלא ראינו אותם. מצבו היה נראה לא קל, אך הוא היה בהכרה".

אביעד והרופא החלו להעניק לנהג טיפול רפואי בתוך המשאית, בעוד יתר האחיות סייעו מבחוץ והעבירו להם ציוד. עינת קאופמן, אחות במיון ילדים בהדסה, סיפרה כי במקביל לטיפול בנפגע היא יצרה קשר עם מוקדי החירום כדי להזעיק את כוחות ההצלה.

"דאגתי להגיש לתמר ולרופא נוזלים בשביל עירוי ומשכך כאבים כדי שיטפלו בנהג באופן המיטבי שיכולנו לספק באותם רגעים, ובמקביל התקשרתי למוקד מכבי האש ומד"א כדי שיגיעו במהירות", סיפרה קאופמן.

במהלך הטיפול נדרשו אנשי הצוות להחדיר עירוי לנהג בתנאים מורכבים, תוך התמודדות עם הגשם והגישה המוגבלת אליו. לדברי אביעד, הצוות נאלץ לאלתר פתרונות לקיבוע העירוי. האחיות שנותרו מחוץ למשאית המשיכו לסייע בהעברת הציוד הדרוש לטיפול.

אביעד, שעובדת במשך שנים בטיפול נמרץ פגים, סיפרה כי שעות ספורות לפני התאונה טיפלה בתינוק שמשקלו 600 גרם. לדבריה, המעבר לטיפול בנהג מבוגר שנפצע בתאונת דרכים חייב אותה להתמודד עם מצב רפואי שונה לחלוטין מזה שבו היא מטפלת בשגרה.

"התחום שבו אני עוסקת כאחות בהדסה הוא פגים ויילודים, ואני עובדת שנים בטיפול נמרץ פגים", אמרה. "באותו בוקר טיפלתי בתינוק ששוקל 600 גרם, ופתאום אחרי כמה שעות מצאתי את עצמי מטפלת במבוגר, מה שלחלוטין מהווה טיפול שונה ומטופל שונה, אבל ברור שזה לא מעכב או גורם להיסוס. הידע שלנו מאפשר להעניק עזרה לכל אדם הזקוק לסיוע".

לאחר שהצוות הרפואי הצליח לייצב את מצבו של הנהג, הגיעו למקום צוותי ההצלה וכיבוי האש וחילצו אותו מתוך המשאית. הנהג פונה לבית החולים להמשך טיפול. כוחות החילוץ סייעו גם לאביעד ולרופא לצאת מתוך המשאית ההרוסה.

אביעד אמרה לאחר האירוע כי היא שמחה על האפשרות לסייע לנהג הפצוע. "אני שמחה שנפלה בחלקנו הזכות לעזור למי שהיה צריך עזרה, ואני בטוחה שהנפגע יהיה בסדר".

קאופמן הוסיפה: "מעל לכל זה התפקיד שלנו והשליחות שלנו להגיש עזרה לכל אדם, לא משנה במי מדובר. אחרי שהכל נגמר הרגשנו באמת גאוות יחידה שלבשנו את מדי הדסה כשטיפלנו בשטח באירוע".