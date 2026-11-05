הנשיא הרצוג שואל את נציגי יהדות התורה: מה דעתכם על האמירה - "נמות ולא נתגייס"?

נציגי סיעת יהדות התורה הודיעו הבוקר (חמישי) במהלך ההתייעצויות בבית הנשיא כי אינם ממליצים על אף מועמד לראשות הממשלה ואינם מחויבים לאף אחד מהגושים הפוליטיים.

במהלך ההתייעצות ביקש הנשיא לברר אם יהדות התורה מוכנה לשנות את עמדותיה ביחס להסדר הגיוס. "האם יש לכם מתווה ששונה ממה שהיה עד עכשיו - כלומר אפשרות לחוקק חוק גיוס שניתן להגיע איתו להסכמה יותר רחבה?", שאל הרצוג. הנשיא ביקש לדעת אם קיימת נכונות לזוז מהעמדות שהוצגו עד כה, והוסיף שאלה ממוקדת: "האם ברור בעמדתכם שמי שלא לומד תורה יתגייס?"

פינדרוס השיב כי עמדתה המסורתית של יהדות התורה בנושא לא השתנתה מאז הקמת המדינה, וכי מבחינת הסיעה, ההסדר המבוקש נוגע למי שלימוד התורה הוא עיסוקו. "אני חושב שיש אולי בציבוריות הישראלית קצת טעות", אמר. "העמדה של יהדות התורה המסורתית היא לא השתנתה מקום המדינה - שההסדר מדבר על תורתו אומנותו".

לדברי פינדרוס, אין מדובר בהסדר שנועד להעניק פטור גורף על בסיס השתייכות מגזרית או משפחתית. "ההסדר לא מדבר על מי שהוא כזה או נולד לאמא עברייה או נולד מאבא כזה", הבהיר. הוא הוסיף כי החקיקה שיהדות התורה מבקשת לקדם מבוססת על ההגדרה של "תורתו אומנותו", שלדבריו הייתה מעוגנת בחוק בעבר והשתנתה בעקבות חוק טל.

הרצוג חלק על התיאור ההיסטורי שהציג פינדרוס והזכיר כי השינוי בהיקף הפטורים התרחש עוד בתקופת ממשלת מנחם בגין. "הוא השתנה בממשלת בגין, שבהסכם הקואליציוני הוחלט שכולם יהיו פטורים במקום מכסה", אמר הנשיא.

בהמשך התייחס הרצוג לחוק טל, שנועד להסדיר את מעמדם של תלמידי הישיבות. הנשיא, שהיה חבר בוועדת טל, הביע צער על פסילת החוק בבג"ץ וטען כי היה ראוי לאפשר לו לפעול זמן ממושך יותר. "חוק טל נתן פתרון שהיה מהפכני לתקופתו, וצר לי מאוד שהוא נפסל בבג"ץ אחרי כמה שנים ברוב זעום", אמר. "היה צריך לתת לו הזדמנות כי הוא היה מייצר התפתחות טבעית חברתית של השתלבות".

לצד הדברים על חוק טל, הנשיא הצביע על מסלולי השירות הצבאי המותאמים לחרדים הקיימים כיום. הוא סיפר כי ביקר בערב תשעה באב בחטיבת חשמונאים והתרשם ממסגרת צבאית המאפשרת לחיילים חרדים לשמור על אורח חייהם. "אבל היום אני כבר רואה מודלים אחרים", אמר הרצוג. "הייתי בערב תשעה באב בחטיבת חשמונאים וראיתי על פי פקודת מטכ"ל חטיבה חרדית מלא מלא. ויש מודלים שבהם חיילים חרדים יכולים למצוא את עולמם כחרדים".

יצחק וסרלאוף לנשיא הרצוג: הבחירות למדינת ישראל נקנו בכסף

בהמשך נפגשו עם הנשיא נציגי עוצמה יהודית, השר יצחק וסרלאוף, השר עמיחי אליהו, ח"כ לימור סון הר מלך, וח"כ יצחק קרויזר.

לאחר שהסיעה המליצה על בנימין נתניהו התנהל דין ודברים בנוגע לחשדות לזיופי בחירות. וסרלאוף טען כי "הבחירות למדינת ישראל נקנו בכסף". הרצוג השיב: "הכל כרגע בגדר השערות אין אף מידע שמפרט סכום שכזה. צריך להימנע מהכללות ולהיזהר - לעיתים יש קביעות רחבות מאוד שנקבעות בסוף בקול ענות חלושה. הוקם צוות חקירה מיוחד - שב"כ משטרה ופרקליטות. הם נכנסים לחקירה בכל הכוח ולא ישאירו אף אבן הפוכה".

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סון הר-מלך טענה כי "העם לא מאמין לתוצאות הבחירות". הרצוג דרש "לא לעשות הכללה על כל ערביי ישראל", ותהה אם הקמפיין של עוצמה יהודית מטרתו להסיט את השיח ולהסתיר את האפשרות שערביי ישראל יצאו להצביע באחוזים גבוהים כתגובה להתנהלות כלפיהם מצד יו"ר המפלגה איתמר בן גביר כשר לביטחון לאומי. קרויזר השיב: "אני חושב שזו תעודת הוקרה למפלגה שלנו. יש כאן מגזר שלם במדינת ישראל שחי מתחת לחוקיה של מדינה דמוקרטית".

השר בן גביר עצמו פרסם הודעה בעקבות השיח בה כתב: "אני שומע את שאלת הנשיא וגאה להיות היחיד שתומכי הטרור מפחדים מאיתנו. בכל תפקיד שבו אהיה, אמשיך לפעול להפוך את חיי המחבלים בבתי הכלא לגיהנום, להרוס בתים לא חוקיים ולהילחם בטרור ללא פשרות".

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בחלק נוסף של השיחה עלה נושא השינויים שהכניס השר בן גביר בבתי הכלא בהם כלואים מחבלים. הנשיא הרצוג אמר בהקשר הזה: הצעדים שעשה בן גביר בבתי הכלא חשובים, אבל ההצגה מול האסירים הביטחוניים גרמה נזק גדול לישראל.