ילדה בת שמונה, בריאה בדרך כלל וללא מחלות רקע, אושפזה במצב קשה ביחידה לטיפול נמרץ ילדים במרכז הרפואי שערי צדק, בעקבות סיבוך של מחלת השפעת.

הילדה הגיעה לבית החולים כשהיא סובלת מקוצר נשימה חמור ומחום גבוה, ונזקקה להרדמה ולהנשמה. לאחר טיפול אינטנסיבי חל שיפור במצבה, וכעבור כיממה הצליח הצוות הרפואי לגמול אותה מההנשמה.

ד"ר אליחי ברלינר, רופא בכיר במחלקה לרפואה דחופה לילדים בשערי צדק, תיאר את מצבה עם הגעתה לבית החולים ואת הטיפול שהוענק לה.

"הילדה הגיעה אלינו במצב קשה כשהיא סובלת מקוצר נשימה חמור ומחום גבוה. מרגע קבלתה, החלנו להעניק לה מענה רפואי דחוף שכלל טיפול תרופתי ותמיכה נשימתית", סיפר.

לאחר שהצוות הצליח לייצב את מצבה הראשוני, הוחלט להעבירה ליחידה לטיפול נמרץ ילדים, שם המשיכה לקבל טיפול כשהיא מורדמת ומונשמת.

בבית החולים ממשיכים לעקוב אחר מצבה של הילדה, כאשר השיפור שחל לאחר יממה אפשר להפסיק את ההנשמה.

ד"ר שני כהן אליאס התייחסה להתקדמות במצבה. "אנחנו עוקבים אחר מצבה של הילדה. לשמחתנו, היא השתפרה ונגמלה מההנשמה לאחר כיממה", אמרה.

"עם זאת, ילדה בריאה וללא מחלות רקע, שמגיעה למצב רפואי קשה בגלל שפעת, זה מקרה מצער שממחיש שוב את החשיבות בהתחסנות נגד המחלה. שפעת היא לא מחלה רק של מבוגרים - היא עלולה לגרום לילדים ולתינוקות נזקים קשים, מיידיים, ארוכי טווח ואף מסכני חיים".