השר עמיחי אליהו לערוץ 7: גנבו את הבחירות

השר עמיחי אליהו, המייצג את עוצמה יהודית בשיחות ההמלצה עם נשיא המדינה שוחח עם ערוץ 7 לפני המפגש עם הרצוג והצהיר שהדבר החשוב ביותר כעת הוא בדיקת החשדות למעורבות זרה בבחירות.

"חשוב שהדבר הראשון שיעשו זה לבדוק את ההתערבות הזרה בבחירות עליה מדבר דוד זיני. יש חשד שגורמים זרים שעוינים את מדינת ישראל - פעלו כדי לחזק כוחות בתוכנו שרוצים פה אנרכיה", אמר אליהו.

הוא הוסיף "גנבו את הבחירות. כולנו רואים את המספרים המטורפים, את הסרטונים שמסתובבים ברשתות החברתיות. אי אפשר להתעלם מהחרפה הזו. את זה אנחנו דורשים לחקור".

סיעת עוצמה יהודית עם הנשיא הרצוג צילום: הלל בן אור

בהמשך, במהלך המפגש עם הנשיא, המליצו חברי עוצמה יהודית על בנימין נתניהו כמועמד להרכבת הממשלה.

השר יצחק וסרלאוף פנה לנשיא ואמר "עליך לדרוש מכל מי שמגיע לבית הנשיא להמליץ על מועמד להרכבת הממשלה, להצהיר באופן ברור ומפורש כי חמאס הוא ארגון טרור".

ח"כ לימור סון הר מלך הוסיפה "העם בחלקו הגדול לא מאמין לתוצאות הבחירות, בעיקר כששומעים את ראש השב"כ דוד זיני, אדוני הנשיא זה אמור להטריד אותך מאוד, ועליך לפעול לחקר האמת".