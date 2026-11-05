מהלך משמעותי להרחבת ההתיישבות במערב בנימין: 2,615 דונם הוכרזו כאדמות מדינה עבור היישובים כרם רעים ונחליאל, במסגרת תוכנית לפיתוח האזור ולהגדלת עתודות הקרקע לבנייה.

ההכרזה פותחת אפשרות לקידום תוכניות בנייה בהיקף של אלפי יחידות דיור נוספות בשני היישובים.

בשלב זה מדובר בהקצאת עתודות קרקע שיאפשרו את קידום הליכי התכנון, ולא באישור מיידי לבניית יחידות הדיור עצמן.

שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', אמר כי "מדובר במהלך אסטרטגי עבור ההתיישבות. בראש ובראשונה הוא מייצר עתודות קרקע עצומות לכרם רעים ונחליאל, והוא יחזק באופן משמעותי את מרחב מערב בנימין".

לדבריו, הרחבת אפשרויות הבנייה ביישובים נועדה לתת מענה גם לביקוש לדיור בקרב משפחות צעירות.

"אל מול מי שרוצה להקים ממשלה עם תומכי טרור ולהקים מדינה פלסטינית - אנחנו מכריזים, בונים ומרחיבים", הוסיף.

ראש המועצה האזורית בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, בירך אף הוא על ההכרזה והדגיש כי מדובר בחלק מתוכנית פיתוח רחבה למערב בנימין, ולא במהלך המוגבל לשני היישובים בלבד.

"אנחנו נמצאים בעיצומה של תנופת פיתוח היסטורית במערב בנימין. ההכרזה היום היא לא מהלך נקודתי, אלא חלק מתוכנית אסטרטגית רחבה שאנחנו מקדמים לפיתוח האזור כולו. רק בשנה האחרונה קמו במערב בנימין שני יישובים חדשים, אושרה התב"ע למרכז חירום אזורי, וכעת אנחנו פותחים את הדרך להרחבת כרם רעים ונחליאל באלפי יחידות דיור נוספות. ויש עוד תוכניות משמעותיות שנמצאות בדרך. אנחנו בונים כאן גוש התיישבות גדול, מפותח ומשגשג, עם תשתיות, שירותים ומענה לצרכים של המשפחות שגרות כאן ושל אלו שעוד יצטרפו".