תופעה עבריינית מתרחבת במגזר החרדי נחשפה הבוקר במסגרתה אברכים ואזרחים תמימים מגלים פתאום כי נרשמו כבעלי עסקים שמעולם לא ניהלו בפועל, וכי על שמם הצטברו חובות עתק, תביעות משפטיות ועיקולים בסכומי עתק.

על פי הפרסום שדווח בתוכנית 'המוקד הציבורי' ברדיו 'קול חי', השיטה מתחילה לרוב בפנייה תמימה לכאורה מצד מכרים או גורמים שונים, המציעים תשלום כספי, הגדלה של מלגת הכולל או קבלת מענק ממשלתי בתמורה ל"טובה קטנה" - מסירת צילום תעודת זהות וחתימה על מסמכים וייפוי כוח.

בפועל, המארגנים משתמשים בפרטים אלה כדי לרשום חברות ועסקים פיקטיביים ברשויות המסים והתאגידים.

עו"ד דוד פרידמן, חבר הפורום להגנת הצרכן החרדי, תיאר בשיחה עם המראיין צבי טסלר מקרה של אברך בן 23 שגילה כי נקלע לחובות של מעל מיליון שקלים עקב עסק שנרשם על שמו ללא ידיעתו המלאה.

לדבריו, הקורבנות מגלים את ההסתבכות רק לאחר שננקטים נגדם הליכי הוצאה לפועל ועיקולים בבנקים בגין חובות למע"מ, לרשויות המס ולעובדים שלא קיבלו את שכרם.

במישור המשפטי, פרידמן מדגיש כי טענות על אי-ידיעה אינן פוטרות מאחריות בקלות, שכן מערכת המשפט רואה בחתימה על מסמך רשמי כנטילת אחריות מלאה על החברות והחובות המצטברים.

עם זאת, לדבריו, במקרים שבהם מוכח כי התבצעה הטעיה חמורה, ניתן לפעול בערכאות המשפטיות להסרת האחריות.