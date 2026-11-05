לקראת ציון 88 שנים לאירועי ליל הבדולח, מפרסם היום (חמישי) המשל"ט הלאומי במשרד התפוצות והמאבק באנטישמיות דוח מקיף הסוקר את גל המתקפות והאיומים נגד בתי כנסת, מוסדות קהילתיים ומצלילי תפילה ברחבי העולם בין אוקטובר 2023 לספטמבר 2026.

הנתונים המדאיגים מצביעים על תפנית חדה וחמורה באופי האיומים כלפי הקהילות היהודיות בתפוצות. לצד ירידה מסוימת במספר איומי השווא וההטרדות במרחב הווירטואלי, נרשמה החמרה דרמטית ברמת הסיכון הפיזי והישיר לחיי אדם.

המפגעים אינם מסתפקים עוד בפגיעה בחומות ובמבנים, אלא מכוונים לפגוע בלב שגרת החיים הקהילתית - בדרכים המובילות לבתי הכנסת, במהלך שעות התפילה ובמרחבים הקהילתיים.

אחד הממצאים הבולטים ביותר בדוח הוא הפער העמוק שנוצר בין היקף האירועים הסטטיסטי לבין מספר הנפגעים בנפש. בארצות הברית, למשל, נרשמה צניחה חדה במספר איומי השווא על הטמנת פצצות בבתי כנסת - מ-1,009 דיווחים בשנת 2023 ל-59 מקרים בלבד בשנת 2025.

מנגד, חומרת הפיגועים הגיעה לשיא: בשנת 2025 לבדה נרצחו 20 בני אדם בארבע מתקפות אנטישמיות שונות בשלוש מדינות, ובהן הפיגוע הקשה בבונדי ביץ'.

מגמה זו משתקפת גם בנתונים הכלליים בארה"ב: על אף ירידה של 33% במספר התקריות הכללי (ל-6,274 אירועים), מספר התקיפות שבוצעו באמצעות נשק חם עלה מ-23 ל-32 מקרים. במשרד התפוצות מבהירים כי על רשויות האכיפה בעולם למדוד את האיום לפי הסיכון הממשי לחיי אדם, ולא רק לפי כמות התקריות הכללית.

הדוח משרטט דפוסי פעולה אלימים וחוזרים שנועדו לזרוע אימה בקרב חברי הקהילות. בין היתר, מתועדת עלייה בפגיעות ישירות במתפללים בדרכם לבתי הכנסת.

ארגון אבטחת הקהילות בבריטניה (CST) דיווח על שיא שלילי בשנת 2025 עם 227 תקריות הקשורות לבתי כנסת, מתוכן 50 אירועים שכונו ישירות נגד מתפללים בדרכם לתפילה או בחזרה ממנה, תוך ניצול מסלולים ושעות קבועים, בעיקר בסופי שבוע ובחגי תשרי.

בנוסף, מתועד שימוש נרחב בהצתות ובבקבוקי תבערה נגד מבנים וספרי תורה - דוגמת קהילת "שערי תורה" בטורונטו שבקנדה, שהותקפה מעל עשר פעמים ברציפות באירועי ונדליזם והצתה. הדוח מתעד גם ניסיונות דריסה, ירי ממוקד ופריצת מעגלי אבטחה בבריטניה ובקנדה.

צד נוסף וחדש שנחשף בדוח נוגע למעורבותן של רשתות טרור וגורמים מדינתיים, ובראשם איראן, המנצלים עבריינים וארגוני פשיעה מקומיים כמתווכים. בחקירות של אירועים חמורים שהתרחשו במונטריאול, בטורונטו ובסידני התגלה דפוס פעולה שבו נשכרו גורמים פליליים לבצע תקיפות והצתות בתמורה לתשלום כספי, במטרה להסוות את מעורבותם של מזמיני הטרור.

מנכ"ל משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות, אבי כהן סקלי, התייחס לממצאים והעביר מסר נחרץ לממשלות העולם: "נתוני הדו"ח מצביעים על מציאות בלתי מתקבלת על הדעת. לא מדובר בנתון סטטיסטי בלבד, אלא בתמרור אזהרה חמור לכל מדינה ריבונית. אנו קוראים לממשלות ולרשויות אכיפת החוק ברחבי העולם להגביר את ההגנה על מוסדות יהודיים, לפעול למניעת אירועים אנטישמיים ולמצות את הדין עם האחראים להם". כהן סקלי הוסיף כי המשרד ימשיך לפעול לזיהוי מוקדם של איומים ולהצפת מידע מודיעיני מול הגורמים הבינלאומיים לביצור ביטחונן של הקהילות היהודיות בעולם.