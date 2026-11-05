היהודי האחרון מאפגניסטן השתקע באשדוד

יו"ר המועצה הדתית באשדוד, הרב עובדיה דהן, הגיע לביקור בביתו של זבולון סימן טוב, הידוע כיהודי האחרון שנותר באפגניסטן, וקבע מזוזה בפתח דירתו בהוסטל לעולים חדשים בעיר.

סימן טוב התגורר במשך שנים ארוכות בעיר קאבול, ובחר להישאר מאחור גם כאשר בני משפחתו ושאר בני הקהילה היהודית עזבו את המדינה עקב המצב הביטחוני, וזאת מתוך מסירות לשמירה על בית הכנסת העתיק בעיר.

עם השתלטות הטליבאן והחמרת הסיכון לחייו, חולץ סימן טוב בסוף שנת 2021 במסגרת מבצע מיוחד, עבר דרך ארצות הברית וטורקיה, ובחודש נובמבר 2024 עלה לישראל. כיום הוא מתגורר באשדוד ומתמודד עם קשיי ההשתלבות ולימוד השפה העברית.

במסגרת פנייה אישית שהעביר לאחרונה לרב דהן, ביקש סימן טוב שיגיע לקבוע מזוזה בפתח דירתו. הרב דהן נענה לבקשה והגיע להוסטל שבו הוא מתגורר. במהלך המעמד קבע הרב את המזוזה בפתח הבית, וסימן טוב פתח סידור תפילה ובירך בקול את ברכת "על קביעת מזוזה".

בסיום הביקור העניק יו"ר המועצה הדתית לסימן טוב לוח שנה עם זמני השבת וספר תהילים, ואיחל לו בריאות איתנה והשתלבות טובה בארץ. סימן טוב הודה לרב דהן על ההגעה ועל התמיכה והליווי שהוא מקבל ממנו מאז עלייתו לישראל.