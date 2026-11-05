מנהיג הציבור הליטאי הרב דב לנדו, נשא בימים האחרונים סדרת דברים בפני קהל רבבות בצרפת, שבהם קרא להירתם באופן מעשי להחזקת הישיבות והכוללים בארץ ישראל באמצעות "קרן עולם התורה".

בפתח דבריו הדגיש ראש הישיבה כי התורה הקדושה היא גורם המאחד את כלל ישראל בכל מקום ומקום, וציין את השאיפה המרכזית הקיימת בכל בית יהודי לגדל בנים תלמידי חכמים.

ראש הישיבה הרחיב על המשמעות החינוכית העמוקה של המאמץ המשפחתי להחזקת תורה, וציין כי כאשר הורים נרתמים למען לומדי התורה בארץ ישראל ואף מתאמצים מעבר ליכולתם בשמחה, הדבר מעניק לילדים דוגמה אישית חיה של אהבת תורה יוקדת.

לדבריו, תיאור המסירות של בחורי הישיבות והאברכים בארץ הקודש בפני הילדים בחוץ לארץ יוצר רושם בל יימחה בליבותיהם ומחדיר בהם הערכה עמוקה לערך לימוד התורה.

בנוסף, התייחס ראש הישיבה למציאות הגלות המשתנה לאורך הדורות ולמודד ההתמודדות של עם ישראל מולה. הוא הזכיר את ההבטחה הנצחית לפיה "לא תשתכח התורה מישראל", והדגיש כי הדבקות בתורה בכל מצב היא הערובה היחידה לקיומו של עם ישראל.

לקראת חתימת דבריו, לצד הקריאה המעשית להירתם לפעילות "קרן עולם התורה" בכדי למנוע את סגירת מוסדות התורה בארץ הקודש, ביקש ראש הישיבה מכל אחד מהמשתתפים לקבל על עצמו חיזוק אישי הכולל הוספת זמן לימוד, השתתפות בשיעורים נוספים וקביעת עיתים לתורה עם בני המשפחה.