שופטי ההרכב הדן בתיק שוקלים לזמן את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, לדיון בבית המשפט, כדי לשוחח עמה ישירות על סוגיות הנוגעות להליך המשפטי.

האפשרות עלתה בעקבות בקשה שהגישו סנגוריהם של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושל שאול אלוביץ', על רקע דברים שעלו בעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט.

במהלך הדיון ביקשו פרקליטי ההגנה כי בהרב-מיארה תתייצב בפני בית המשפט, בעקבות פעולות החקירה שעליהן העיד מנדלבליט .

אלא שמתשובת השופטים התברר כי האפשרות להזמין את היועצת המשפטית לממשלה כבר נשקלה על ידי ההרכב, עוד בטרם הוגשה בקשת ההגנה. השופט עודד שחם התייחס לכך באופן מפורש ואמר: "ההגנה יכול להיות שהתפרצה לדלת פתוחה, כי שקלנו מהלך כזה עוד לפני".

במסגרת הדיון העלה סנגורו של שאול אלוביץ', עו"ד ז'ק חן, הצעה לקיים את השיחה עם בהרב-מיארה בדלתיים סגורות.