וסרלאוף לערוץ 7: ביקשנו מהנשיא לדרוש מכל מפלגה להגדיר את חמאס כארגון טרור

השר יצחק וסרלאוף שוחח עם ערוץ 7 לאחר המפגש עם נשיא המדינה ואמר כי ביקש מהנשיא שידרוש מכל המפלגות שמגיעות אליו להבהיר שהן מכירות בחמאס כארגון טרור.

"הנשיא מבקש שכולם יגיעו עם ראש פתוח. ביקשנו ממנו שידרוש מכל מפלגה שמגיעה אליו להגדיר את חמאס כארגון טרור. אנחנו חושבים שמי שנותן לגיטימציה לארגון הטרור הזה, מי שנותן לגיטימציה לטובחי התינוקות, לאונסי הנשים ולשורפי הבתים שלנו, לא צריך להיות בכנסת ישראל, וגם לא צריך להגיע לנשיא ולהמליץ", אמר וסרלאוף.

הוא ציין כי לדעתו "ממשלת אחדות היא תהיה ממשלת שיתוק. לא נוכל להביא את הערכים שלנו - ולכן אנחנו לא תומכים בממשלה כזו".

ח"כ לימור סון הר מלך: היו לנשיא רמיזות של השוואה בינינו לבין שונאי ישראל

ח"כ לימור סון הר-מלך טענה כי "בין הדברים של הנשיא יכולתי לשמוע רמיזות שיכלו להשוות בינינו לבין אויבי ישראל שנמצאים בכנסת. אמרתי דברים מאוד מפורשים וברורים ביחס לדבר הזה. אין אין מקום להשוות את מי שפעלו במשך ארבע שנים האחרונות כדי לייצר פה שינוי בסוגיות הביטחוניות, החברתיות, החוסן הלאומי, והזהות היהודית לבין מי שהיום שולל את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ומגדיר את עצמו כפלסטיני".

לדבריה "זו הייתה נקודה שהיה חשוב מאוד להעביר כי יש בלבול. 80% מהמגזר הערבי הצביע עבור המפלגות שבאופן מוצהר מביעות תמיכה בטרור, תמיכה בחמאס, לא מגנות את מעשי הטבח והזוועות שהיו לנו בשבעה באוקטובר. אפשר להמשיך לטמון את הראש בחול - ואפשר לעשות לזה סוף".