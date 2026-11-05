בעקבות הסערה שעוררו התבטאויותיה של העיתונאית איילה חסון על נשים בדואיות, פנה חגי רזניק, ראש מכון ריפמן לפיתוח הנגב, למנכ"ל תאגיד השידור הציבורי גולן יוכפז, וקרא לו להרחיב את הדיון הציבורי בסוגיות הנוגעות לחברה הבדואית בנגב.

במכתב ששיגר טוען רזניק כי לצד המחלוקת סביב דבריה של חסון, יש לבחון את הנתונים והבעיות שלדבריו מחייבים התייחסות מצד המדינה ומצד השידור הציבורי.

במרכז המכתב מציג רזניק תחזית של מכון ריפמן, שלפיה עד שנת 2050 כמחצית מהאוכלוסייה הבדואית בנגב תהיה בעלת זהות פלסטינית ישירה. מדובר בהערכה המיוחסת למחקרי המכון, אך במכתב עצמו לא מפורטים הנתונים או המתודולוגיה שעליהם היא מבוססת.

"על פי מחקרי מכון ריפמן, בשנת 2050 כמחצית מהנגב הבדואי יהיה פלסטיני בזהות ישירה", כתב רזניק. לטענתו, התהליך קשור בין היתר לנישואים בין גברים בדואים אזרחי ישראל לנשים פלסטיניות, וכן למקרים של פוליגמיה, שלדבריו כרוכים בהפרת החוק ובפגיעה בזכויות נשים.

רזניק טוען במכתבו כי קיימים גם מקרים שבהם נשים פלסטיניות יולדות בבית החולים סורוקה, וכי בעקבות הלידה מתקבלות זכויות והטבות כלכליות. הוא מציג את התופעה כחלק ממנגנון שלדבריו משפיע על הרכב האוכלוסייה בנגב. הטענות הללו מובאות במכתב ללא פירוט של היקף המקרים או אסמכתאות פרטניות, והן טעונות בדיקה נפרדת.

מעבר לסוגיות המשפחה והזהות, רזניק מתייחס גם לקשרים בין משפחות בנגב לבין משפחות בשטחי הרשות הפלסטינית וברצועת עזה. לדבריו, קיימים קשרים עם משפחות בחברון ובאזורים נוספים ביהודה ושומרון, והוא מעלה גם טענות בדבר העברת אמצעי לחימה מהנגב. במכתבו הוא מתאר את הנגב כמוקד משמעותי של נשק בלתי חוקי, אך אינו מציג נתונים על היקף התופעה.

למרות הטענות החריפות, רזניק אינו דורש לנקוט צעדים נגד חסון בעקבות דבריה. להפך, הוא מדגיש כי אפשר להסכים עם התבטאויותיה או לחלוק עליהן, אך מבקש שלא להסתפק בעיסוק בסערה התקשורתית עצמה.

"אין ספק שאיילה היא עיתונאית מוערכת", כתב רזניק, והוסיף כי גם לאחר שהסערה הציבורית תחלוף, יש להתייחס ברצינות לנושאים שהעלתה לסדר היום. לדבריו, הדיון צריך להתמקד בצעדים מעשיים ולא רק במחלוקת סביב הדברים שנאמרו בשידור.

במכתב מפרט רזניק שורה של צעדים שהוא מבקש לקדם במסגרת תוכנית רחבה לנגב. בין היתר הוא קורא להסדרת ההתיישבות, למאבק בפוליגמיה, לחינוך המחזק זהות ישראלית, לאיסוף נשק באמצעות כלים מינהליים, למאבק בכלכלת הפשיעה ולעידוד פעילות כלכלית חוקית.

רזניק מדגיש כי לשיטתו, על תאגיד השידור הציבורי לעסוק בסוגיות אלה באופן מעמיק ומתמשך. הוא מבקש מיוכפז שלא להתמקד רק בשאלת ההתבטאויות של חסון, אלא להקדיש מקום גם לדיון בתהליכים החברתיים והביטחוניים שעליהם הוא מצביע.

"על אחת כמה וכמה כדאי לעסוק בנושאים אלו בתאגיד שידור ציבורי ישראלי", כתב רזניק בסיום פנייתו. הוא חתם בקריאה לטיפול מוקדם בבעיות שהעלה, והזהיר מפני מצב שבו, כלשונו, ישראל תאבד את הנגב, שאותו הגדיר כיקר לכל תושביו.