מנכ"ל בית הנשיא אייל שויקי מגיב לציוץ של מנכ"ל הדמוקרטים עומר לבוטן

מנכ"ל "הדמוקרטים" עומר לובטון ביקר ברשת X את הנשיא יצחק הרצוג, בזמן שנציגי המפלגה נמצאים במשכן במסגרת ההתייעצות שבה המליצו על מועמד להרכיב ממשלה.

הוא התייחס לכך שהרצוג תהה בפני הנציגים "מה יהיה בקמפיין המפלגות כשנתניהו יפרוש" והחתירה של הנשיא לממשלת אחדות וכתב: "תגיד שהצבעת מחל בלי להגיד שהצבעת מחל".

מנכ"ל בית הנשיא, אייל שויקי, עימת את נציגי הדמוקרטים עם הציוץ. "אני מבין שתוך כדי שאנחנו יושבים פה, מנכ"ל המפלגה שלכם צייץ שהנשיא הצביע מחל. אז רק אני אחדד שתפקיד הנשיא זה לדאוג לכל עם ישראל. אתמול האשימו אותו שהוא בעד הערבים, היום אומרים שהצביע מחל. תפקידו לפעול למען כל האזרחים, לשאול שאלות קשות ולקדם הקמת ממשלה טובה ויציבה. אמרתם ששום דבר לא פרסונלי אבל השם ביבי נאמר כאן איזה 150 פעמים".

אייל שויקי מנכ"ל בית הנשיא בהתייעצויות, הגיב תוך כדי ההתייעצות עם המפלגה "תוך כדי שאנחנו יושבים פה, מנכ"ל המפלגה שלכם צייץ שהנשיא הצביע מחל. אז רק אני אחדד שתפקיד הנשיא זה לדאוג לכל עם ישראל. אתמול האשימו אותו שהוא בעד הערבים והיום הוא מצביע מחל. תפקיד הנשיא לעשות הכל כדי שתקום ממשלה שתביא לשגשוגה של מדינת ישראל".

הנשיא הרצוג לנציגי 'הדמוקרטים': האם כל החיים זה כן או לא נתניהו?

הדמוקרטים המליצו בפני הרצוג על יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט כמועמד להרכבת המממשלה. חבר הכנסת גלעד קריב אמר להרצוג: "יש אוקסימורון בין המשך שלטונו של נתניהו לבין רעיונות של ריפוי ותיקון, ולכן אנחנו מבקשים לממש את רצון הבוחר ולהביא להרכבת ממשלה בראשות איזנקוט".

הנשיא ביקש לאתגר את קריב ושאל: "האם זה חייב להיות כן או לא נתניהו, או שאולי הגיע הזמן שנגיע למשהו גדול, מרכזי ומשותף?".

קריב השיב: "נתניהו קיבל כמה הזדמנויות יקרות מפז להביא לאחדות לאומית, ואיך זה נגמר כולם יודעים. חייבים להביא לסיומו של עידן נתניהו, זה לא עניין פרסונלי, אלא של מדיניות". הנשיא אף הטיל ספק בממשלה בהיתכנותה של ממשלה ללא רוב. "איך אתם רוצים להקים ממשלת מיעוט? בממשלת השינוי אפילו נטיעות בנגב לא ניתן היה לעשות", אמר לנציגי הדמוקרטים. "אני כל הזמן שואל את עצמי מה יהיה כשנתניהו יפרוש. מה יהיה בקמפיין של המפלגות. האם הכול זה כן או לא נתניהו".