הצנזורה התירה אתמול לפרסום מידע על סימנים מעידים נוספים שקדמו למתקפת חמאס בשבעה באוקטובר - ההיערכות במנהרת החירום של מוחמד דף ושינויים במערך הנ.ט. של חמאס.

האינדיקציות הללו מצטרפות לסימים שנדלקו באותו לילה ולסימנים מעידים נוספים. בעיני האלוף במיל' גרשון הכהן מדובר במידע חסר משמעות לחלוטין.

"כשיש קונספציה או תפיסה לא נכונה ההתראות לא עושות כלום", קובע הכהן בשיחה עם ערוץ 7 ומרחיב: "לא הייתה להם התחלה של הבנה למה הם ירדו למנהרות ולבונקרים. לא הייתה להם התחלה של הבנה לגבי צורת המתקפה שעלולה להיות, וגם אם הייתה להם הבנה שכזו, הם לא הכינו את המערכת לקרב הגנה".

בעיני האלוף במיל' הכהן הדבר דומה לטענה שלפיה גם אם היו מעירים את נתניהו לא היה בכוחו לעשות דבר, הן בשל הקונספציה שבה החזיקו בכירי הצבא והן בשל חוסר מסוגלותו וחוסר היערכותו של הצבא לקראת מתקפה מסוג שכזה. "המערכת לא הייתה ערוכה לקרב הגנה ובכל עוטף עזה היו שני מוצבים מוכנים ללחימה ולא יותר. מחנות ממוגנים זה לא מוצב", מדגיש הכהן.

אם כן, מדוע הצנזורה מוצאת לנכון להתיר לפרסום את הפרטים הללו, שכאמור בעיניו הם חסרי משמעות? "זה כאילו לזרוק עצם לאדם רעב", משיב הכהן, המטיל אחריות מערכתית כוללת גם על ראש הממשלה נתניהו: "הכישלון של נתניהו הוא בכך שהוא נתן לצבא להתנהל בלי שהוא יכפה עליו את דעתו. הוא עשה את זה רק אחרי השבעה באוקטובר". כדרכו מתבונן הכהן בדברים במבט היסטורי ומציין כי "בן גוריון מעולם לא האמין בצבא. הוא כפה עליהם את דעתו".

הכהן קובע כי גם נתונים שפורסמו באחרונה באל ג'זירה הם חסרי משמעות ו"אין בהם שום דבר".

לשאלתנו אם הבחירה לאשר לפרסום את הנתונים חסרי המשמעות הללו נועדה להפנות את תשומת לב הציבור מנתונים אחרים, משמעותיים בהרבה, משיב הכהן: "תמיד.. אבל את זה לא ניתן לדעת. זו כבר היפותזה...".