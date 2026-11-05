כריסטיאנו רונאלדו הודיע היום (חמישי) על פרישתו מנבחרת פורטוגל בגיל 41, לאחר 23 שנים שבהן היה אחד מסמליה הבולטים.

הכוכב הפורטוגלי נפרד מהמדים הלאומיים עם 234 הופעות, 146 שערים ושלושה תארים בינלאומיים, ובהם הזכייה ההיסטורית באליפות אירופה ב-2016.

רונאלדו בחר להודיע על החלטתו באמצעות מכתב אישי וסרטון שפרסם ברשתות החברתיות. במקום להסתפק בהודעת פרישה קצרה, פנה ישירות לאזרחי פורטוגל ושיתף במשמעות שלבישת חולצת הנבחרת עבורו לאורך יותר משני עשורים.

"לבני העם הפורטוגלי, הגיע היום להחזיר את חולצה מספר 7 של הנבחרת של כולנו. מעולם לא הרגשתי שהיא שייכת אך ורק לי, אך במשך 23 שנים זכיתי ללבוש אותה, להגן עליה ולקחת אותה איתי לאצטדיונים בכל רחבי העולם. היום הגיע הזמן להעביר אותה אל העתיד", כתב.

רונאלדו הודה כי ההחלטה להיפרד מהנבחרת לא הייתה פשוטה עבורו, גם לאחר קריירה בינלאומית ארוכה במיוחד.

"זו לא הייתה החלטה קלה, כי ישנן החלטות שלא מקבלים רק עם הראש. מקבלים אותן גם עם הלב", הסביר.

המסע של רונאלדו בנבחרת פורטוגל החל באוגוסט 2003, כשהיה בן 18. מאז הפך לאחד השחקנים המזוהים ביותר עם הכדורגל הפורטוגלי, שבר שיאי הופעות וכיבושים והוביל את הנבחרת להישגים שלא הצליחה להשיג קודם לכן.

הרגע הגדול ביותר בקריירה הבינלאומית של רונאלדו הגיע בקיץ 2016, כשפורטוגל זכתה לראשונה בתולדותיה באליפות אירופה. בגמר שנערך בפריז ניצחה הנבחרת הפורטוגלית את צרפת 0:1, אף שרונאלדו עצמו נאלץ לעזוב את המגרש בשלב מוקדם בעקבות פציעה.

לאחר שנפצע, המשיך לעודד את חבריו מהספסל, עד להשלמת הזכייה שהעניקה לו את התואר הבינלאומי המשמעותי ביותר בקריירה שלו. בהמשך הוסיף לארון התארים גם שתי זכיות בליגת האומות, בשנים 2018 ו-2025.

לצד ההצלחות, נותר גם יעד אחד שרונאלדו לא הצליח להשיג: זכייה בגביע העולם. הוא השתתף בשישה טורנירי מונדיאל רצופים, החל מ-2006 ועד לטורניר האחרון שנערך בארצות הברית, במקסיקו ובקנדה, אך לא הניף את הגביע.