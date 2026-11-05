עבאס נשאל על חמאס: "תן לשמור על משפחתי"

במהלך פגישת ההתייעצויות עם נציגי רע"ם לקראת הרכבת הממשלה הבאה, שאל נשיא המדינה יצחק הרצוג את ח"כ מנסור עבאס, אם הוא רואה בחמאס ארגון טרור.

עבאס נמנע מלהשיב בחיוב או בשלילה, ובהמשך הסביר כי תשובה מפורשת עלולה לסכן אותו ואת בני משפחתו.

"אנחנו במלחמה מול חמאס כארגון טרור נפשע. האם אתה רואה בחמאס ארגון טרור?", שאל הרצוג מפורשות.

"אנחנו גם לפני שהפכנו להיות רע"מ כמפלגה פוליטית, היינו תנועה איסלאמית. אי אפשר לבוא כל הזמן להעמיד אותנו במבחן הזה - מבחן הנאמנות, שמירה על החוק, על כבוד האנשים וביטחונם - אי אפשר", התחמק עבאס.

נשיא המדינה שואל את מנסור עבאס על חמאס

אלא שהסוגיה לא ירדה מסדר היום. בהמשך הפגישה הצטרף מנכ"ל בית הנשיא לתהיות וביקש להבין מדוע עבאס אינו מוכן להגדיר את חמאס במפורש כארגון טרור.

הפעם התייחס עבאס ישירות לסיבה שבגללה, לדבריו, הוא נמנע מהצהרה מפורשת. הוא הסביר: "יש לי תשובה אבל תשאיר לי מרווח להיות גשר ולשמור עליי ועל משפחתי זה פיקוח נפש".

מפלגת הציונות הדתית הגיבה: "מי שבמשך שלוש שנים ואחרי הטבח הנורא ביותר שאירע לעם היהודי מאז השואה לא מסוגל היה להגדיר את חמאס ארגון טרור לא יכול להיות חלק מכל קואליציה, בשום צורה".

במפלגה קראו להקמת ממשלת אחדות עם המפלגות הציוניות: "אחים. יהודים. זמן אחדות".