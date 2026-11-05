המועצה האזורית שומרון קיבלה תקציב ואישור להקמת מבני מעון יום, יבילים גדולים ומשודרגים, ביישובים גנים וכדים. התקציב מגיע מהמשרד לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, בראשות השר יצחק וסרלאוף.

זה התקציב הממשלתי הראשון למבני מעון ביישובים המתחדשים, והוא מגיע בשנה שבה החזרה לצפון השומרון הפכה למציאות. בגנים עלו 30 משפחות ואף נפתחה ישיבה גבוהה ובכדים גם כן עלו 30 משפחות. עם העלייה לכדים הושלמה החזרה לכל ארבעת היישובים: חומש, שא-נור, גנים וכדים, ובנוסף עוד שבעה יישובים חדשים הוקמו, כחלק מ"תוכנית ההתחברות" להקמת 19 יישובים בצפון השומרון, בהובלת המועצה האזורית, "אמנה" והממשלה, בדרך לתוכנית "מיליון בשומרון" של המועצה.

עם פתיחת שנת הלימודים נפתחו ביישובים גני ילדים. ככל שהמשפחות הצעירות מתבססות ביישובים, גדל גם הצורך במסגרות לגיל הרך. מבני המעון, יבילים גדולים, מרווחים ומשודרגים, אמורים לתת מענה לצורך הזה ולאפשר למשפחות נוספות להצטרף. את התקציב השיגה המועצה אחרי כמה חודשים של עבודה משותפת עם אגפי ההנדסה, החינוך והביטחון ועם ועדי היישובים.

שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, יצחק וסרלאוף, אמר: "החזרה לצפון השומרון היא תיקון של עוול היסטורי, אבל המשימה שלנו לא מסתיימת בחזרה לקרקע. אנחנו מחויבים לבנות כאן התיישבות חזקה, צומחת ומשגשגת לדורות הבאים. התקציב שאנחנו מעבירים להקמת מעונות היום בגנים, כדים ושא-נור הוא צעד נוסף בביסוס ההתיישבות וביצירת התנאים שיאפשרו למשפחות צעירות להגיע, לגדל ילדים ולהכות שורשים. אני מברך את ידידי יוסי דגן על השותפות והעשייה הנחושה. נמשיך לחזק, לפתח ולהרחיב את ההתיישבות בצפון השומרון".

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, אמר: "זו בשורה משמעותית ביותר, צעד היסטורי וחשוב שיזרז באופן אדיר את הגדילה וההתרחבות של גנים וכדים. חזרנו לצפון השומרון כדי לבנות, ואנחנו עובדים יחד כדי לפתח את ההתיישבות ואת הדור הבא. אני מודה לשר יצחק וסרלאוף, למנכ"ל משרדו ולצוות המקצועי על התמיכה האדירה, ולוועדי היישובים על העבודה המסורה. בעזרת השם אנחנו מגבירים את הקצב, ונפתח ונגדיל את צפון השומרון המתחדש".