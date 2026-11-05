שרה בוירסקי, אחת המתיישבות שנכנסו אתמול לבתים שנרכשו ביריחו, מספרת בראיון לערוץ 7 על היממה הראשונה שלה בעיר. כצפוי, הקשר הסלולרי מיריחו משובש והשיחה נקטעת מדי פעם. נראה שגם בנושא הזה יהיה צורך לטפל בהמשך.

"זה אירוע היסטורי ומרגש", מספרת בוירסקי ומתארת את ההתרגשות הרבה המלווה את התושבים החדשים. את הלילה הראשון העבירו המשפחות בהתארגנות בבתים. ההתארגנות טרם הסתיימה, אך הן כבר מתחילות להתמקם. "וברוך ה' אנחנו פה", היא אומרת.

ומה באשר לשכנים, תושביה הוותיקים של יריחו? "לא בדקנו", משיבה בוירסקי. היא מזכירה את תושביה ההיסטוריים של העיר ומספרת על ישראלים רבים שלדבריה מגיעים כדי לחזות בפלא ולסייע ככל יכולתם. "עם ישראל נוהר לכאן, לראות את הפלא ההיסטורי שנעשה כאן. אנשים מגיעים ממקומות רחוקים ורוצים להיות חלק, מארגנים עוגות, עם ישראל מתרגש מהרגע".

למשפחת בוירסקי חמישה ילדים, שהגיעו עם הוריהם לבית החדש ביריחו. שרה מבהירה כי מדובר בשהות זמנית: "אנחנו כאן עד שתיכנס לכאן משפחת קבע. אנחנו לא יודעים אם זה יהיה בעוד שבוע, שבועיים או חודש, כמה שיהיה צריך ולפי זה נתארגן".

הצעיר בילדים בן שנה, והבכור לומד בכיתה ד'. המשמעות היא שנכון לעכשיו אין עבורם מסגרות חינוך במקום. "אם יהיה צורך נראה לאן אפשר לשלוח אותם. כרגע אין בית ספר", היא אומרת.

משפחת בוירסקי הגיעה להתיישבות החדשה ביריחו ממרום יהודה שליד קריית ארבע. ילדי המשפחה רגילים לחיים באוהלים, כך שבתי האבן של יריחו הם עבורם, במידה מסוימת, שדרוג בתנאי המגורים. "הילדים מחכים לפעם הבאה ושואלים מה תהיה הפעם הבאה", מספרת שרה.

עד להגעת המשפחות ליריחו נשמר דבר רכישת הבתים בסוד, ומתברר שגם המשפחות עצמן לא ידעו שפניהן מועדות לעיר. בוירסקי מספרת: "אנחנו המשפחות לא ידענו שזה יריחו. שאלו אותנו אם אנחנו רוצים להיות חלק ממשהו משמעותי התיישבותי גדול ומדהים שיהיה בשבועות הקרובים. אמרו שיעדכנו אותנו יום או יומיים לפני. לא אמרו לנו שזה ביריחו ולא אמרו מתי. יום וחצי לפני כן אמרו לנו שזה יהיה בעזרת ה' ביום רביעי ונעדכן איפה. בבוקר יום רביעי שלחו לנו מיקום להתאספות, ורק בהתאספות אמרו לנו שנכנסים ליריחו, ואז אפשר היה להרגיש את ההתרגשות באוויר".

ומה באשר לחשש הביטחוני? "אנחנו ערוכים כאן. הצבא איתנו שומר. יש חמושים שלנו. בסך הכול העיר יריחו היא לא עיר עוינת במיוחד", אומרת בוירסקי.

למי שתוהה מה תעשה המשפחה אם לא תימצא משפחת קבע שתחליף אותה, היא משיבה בביטחון: "זה לא יקרה. יש כל כך הרבה משפחות שפונות ורוצות. מהר מאוד יימצאו המשפחות המתאימות".

לאחר שתיכנס משפחת קבע לבית, מתכוונים בני משפחת בוירסקי לחזור למרום יהודה, "עד למשימה הבאה, בעזרת ה'", כלשונה. המשימה הבאה עשויה להיות, לדבריה, בחלחול, בשכם, בלבנון או בסוריה.

נכון לעכשיו, בכל אחד מהבתים מתגוררות כמה משפחות, כך שמספר המשפחות הכולל עולה על שמונה. האווירה במקום קהילתית, והמשפחות חולקות ביניהן גם את הארוחות. "בבית אחד הכנו פסטה, אנחנו קוראים לכולם שאפשר לבוא לאכול", מספרת בוירסקי. לדבריה, חלק מהמשפחות כלל לא הכירו זו את זו לפני הכניסה ליריחו.