ערוץ 13 החליט ברגע האחרון שלא לשדר ריאיון מצולם עם אייל ברקוביץ', שהיה אמור לעלות הערב (חמישי) במסגרת תוכניתו של עומרי אסנהיים.

על פי פרסום ראשון של רן בוקר ב-ynet, ההחלטה התקבלה בעקבות העימות החריף שהתפתח השבוע בין ברקוביץ' למגישת הערוץ לוסי אהריש, ובניסיון להפחית את המתיחות שנוצרה בעקבותיו.

הריאיון עם ברקוביץ' כבר צולם במשך כשלוש שעות ונערך לקראת שידור. למרות זאת, בהנהלת הערוץ הוחלט להסירו מלוח השידורים, ובמקומו שובץ שידור חוזר של ריאיון עם איש העסקים רמי לוי.

לפי גורמים בערוץ, המהלך נועד להרגיע את הרוחות בעקבות חילופי הדברים בין ברקוביץ' לאהריש. מדובר בהחלטה חריגה, לנוכח העובדה שהריאיון כבר הושלם והיה מוכן לשידור.

העימות החל במהלך שיחה שבה קראה מוריה אסרף, שותפתו של ברקוביץ' להגשת התוכנית, להקמת ממשלה ציונית. אהריש הגיבה בכעס וכינתה את השניים גזענים. בתגובה פנה אליה ברקוביץ' ואמר: "תירגעי, את לא בכפר פה".

האמירה עוררה תגובה קשה מצד אהריש, שפרצה בבכי ובהמשך פנתה להנהלת הערוץ בדרישה שברקוביץ' יתנצל על דבריו. משלא התקבלה ההתנצלות שביקשה, נעדרה משידור תוכניתה.

לאחר שיחות הבהרה עם הנהלת הערוץ שבה אהריש אתמול לשידור והתייחסה בפומבי לדברים שנאמרו לה. בדבריה הזכירה את ההתחייבות הציבורית שקיבלה על עצמה בעת שהדליקה משואה ביום העצמאות, וקשרה אותה למאבק בגזענות.

"התפקיד שלי הוא לעמוד נוכחה ובראש מורם מול המציאות, לקחת את הבמה שניתנה לי וליישם את החוזה הלא-כתוב כשחתמתי עליו שהדלקתי משואה במדינת ישראל", אמרה.

בהמשך הבהירה כי אין בכוונתה לשתוק מול אמירות מסוג זה: "החוזה שבסעיפיו התחייבתי לא להתייאש על מול הרוע, לא להרים ידיים מול הייאוש, לא לשתוק אל מול אנשים שאומרים לי, 'תצעקי בכפר שלך', ולא להיכנע לגזענות".

ברקוביץ' התייחס אף הוא לעימות במסגרת תוכניתו. הוא הודה כי התבטאותו כלפי אהריש לא הייתה ראויה, אך דחה את הטענה שמדובר באמירה גזענית.

לדבריו, המשפט שאמר היה "לא נכון", אולם הוסיף: "מפה ועד גזענות? הולכים רחוק".

גם מוריה אסרף הסתייגה מדבריו של ברקוביץ', אך ביקשה להפריד בין ההתבטאות שלו לבין הדיון על אופייה הציוני של הממשלה.

אסרף אמרה כי מדובר באמירה שלא היה נכון להשמיע, ובמקביל הדגישה: "ציונות היא לא גזענות".