בגיל 17 בלבד כשהעתיד עוד לפניו. מאמן נבחרת ישראל בכדורגל, רן בן שמעון, פרסם היום (חמישי) את סגל נבחרת ישראל לשני המשחקים הנותרים שלה בליגת האומות.

עבור הנבחרת הישראלית שתפגוש את קוסובו ב-14 בנובמבר ואוסטריה כעבור 3 ימים, יהיה זה סוף המסע האירופי במסגרת ליגת האומות כשאלה יסיימו את דרכם בבית 3 בדרג ב' בניסיון להשיג ניצחון ראשון אחרי 4 משחקים.

מי שיעמוד לרשות הנבחרת הישראלית הבוגרת הוא לא אחר מאשר אוריין גורן, קשרה הישראלי הצעיר של ברצלונה.

גורן בן ה-17 כבר שיחק במדי הנבחרות הצעירות של ישראל, אך על פי החוק הבינלאומי הוא יכול היה לעבור לשחק במדי נבחרת בוגרת אחרת כאשר זה מחזיק באזרחות צ'כית וכעת משייקח חלק במדי הנבחרת הלאומית הבוגרת של ישראל, לא יוכל עוד לעמוד לרשות נבחרת אחרת כשזה הביע רצון לשחק אך ורק במדי נבחרת ישראל בכל מקרה.

זימונו של גורן בגיל 17 היא הוכחה נוספת לכישרונו הגדול, כשרק לפני שבוע הוא נכלל לסגל הקבוצה הבוגרת של ברצלונה למשחק הקלאסיקו מול ריאל מדריד. גם השבוע נכלל גורן בסגל הקבוצה הבוגרת של ברצלונה במשחקה במסגרת ליגת האלופות מול אסטון וילה אך בשתי הפעמים לא שותף.

מי שעוד זומן להופעת בכורה בנבחרת הבוגרת הוא קשרה של האלופה הפועל באר שבע, ניב יהושע כאשר גם עבור בלמה הצעיר של מכבי חיפה נועם שטייפמן זו תהיה הופעת בכורה במדי הנבחרת הבוגרת.

הסגל המלא

שוערים: דניאל פרץ, עומרי גלזר, אסף צור

הגנה: אלי דסה, גיא מזרחי, רוי רביבו, ענאן חלאילי, עילי פיינגולד, נועם שטייפמן, רז שלמה, עידן נחמיאס, ניקיטה סטוינוב.

קישור והתקפה: גבי קניקובסקי, ניב יהושע, ירין לוי, דור פרץ, אוסקר גלוך, עומרי גאנדלמן, איתן אזולאי, אוריין גורן, ליאל עבדה, מנור סולומון, דור תורג'מן, עידו טוקלומטי, ירדן שועה.