ארגון לביא הגיש עתירה דחופה לבית המשפט העליון נגד היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, בדרישה להסיר את המגבלות שהוטלו, לטענתו, על חקירת החשדות להתערבות זרה בבחירות לכנסת ה-26.

בעתירה נטען כי היועמ"שית חורגת מסמכותה כאשר היא דורשת אישור מוקדם לחקירת עוזרים פרלמנטריים ומתערבת בשיקול הדעת של גורמי החקירה במשטרה ובשירות הביטחון הכללי.

העתירה, שהוגשה באמצעות עורכי הדין יצחק בם ואבישג שוורץ, מופנית גם נגד פרקליט המדינה, ראש השב"כ ומפכ"ל המשטרה. במרכזה עומדת המחלוקת באשר לסמכות לפתוח בחקירות הנוגעות לחברי כנסת ולעוזריהם, במסגרת בדיקת החשדות לשוחד בחירות ולהזרמת כספים ממדינות זרות לצורך השפעה על תוצאות ההצבעה.

לטענת העותרים, בהרב-מיארה קבעה כי חקירת עוזר פרלמנטרי מחייבת את אישורה המוקדם, משום שהיא מהווה חלק מחקירת חבר הכנסת שאותו הוא משרת. בארגון לביא טוענים כי פרשנות זו יוצרת בפועל חסינות שאינה מעוגנת בחוק ומונעת מגורמי החקירה לפעול בהתאם לסמכויותיהם.

בעתירה מפנים עורכי הדין לפסיקת בג"ץ בעניינם של עוזריו הפרלמנטריים של חבר הכנסת לשעבר עזמי בשארה. לדבריהם, באותו מקרה נדחתה האפשרות להחיל על עוזרים פרלמנטריים את החסינות הנתונה לחברי הכנסת, ונקבע כי הרחבת החסינות מחייבת הוראה מפורשת בחקיקה.

העותרים מדגישים כי גם חברי הכנסת עצמם אינם נהנים מחסינות גורפת מפני חקירה פלילית. בנוסף, הם מסתמכים על הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, שלפי פרשנותם מחייבות יידוע של היועמ"שית על חקירת חבר כנסת, אך אינן מתנות את עצם פתיחת החקירה בקבלת אישורה.

טענה נוספת בעתירה נוגעת לרף הראייתי הנדרש לצורך קידום החקירה. בארגון לביא סבורים כי הדרישה להציג תשתית ראייתית בטרם יינתן אישור לחקור חשודים מציבה בפני החוקרים מכשול בלתי סביר, שכן אחת ממטרות החקירה היא איסוף הראיות הדרושות לבירור החשד.

עוד נטען כי התערבות היועצת המשפטית לממשלה בשיקול דעתם של גורמי החקירה אינה מתיישבת עם עמדה שהציגה בעצמה בהליך אחר, ואשר התקבלה, לפי העתירה, בפסיקה עדכנית של בית המשפט העליון. העותרים טוענים כי ליווי משפטי מצד הפרקליטות אינו שולל מהמשטרה ומהשב"כ את שיקול דעתם המקצועי.

בארגון לביא מדגישים כי לעיתוי הגשת העתירה יש חשיבות מיוחדת. תוצאות הבחירות הוגשו לנשיא המדינה יצחק הרצוג ב-4 בנובמבר, וממועד זה עומדים לרשות הציבור 14 ימים להגשת ערעורים על התוצאות, בכפוף לאפשרות להארכת המועד בנסיבות מיוחדות.

במקביל, הכנסת ה-26 צפויה להיות מושבעת ב-10 בנובמבר. לטענת העמותה, עיכוב נוסף בקידום החקירה עלול לפגוע באפשרות לברר את החשדות בזמן הרלוונטי להליכים הנוגעים לתוצאות הבחירות ולהרכבת הממשלה.

העותרים מזהירים כי חלוף הזמן עלול לאפשר תיאום גרסאות בין חשודים, העלמת ראיות ושיבוש האפשרות להגיע לחקר האמת.

במסגרת העתירה מתבקש בג"ץ להוציא צו על תנאי שיורה למשיבים להסביר מדוע לא תבוטל עמדת היועצת המשפטית לממשלה בעניין המגבלות על החקירה.

עוד מבקשים העותרים לקבוע כי גורמי החקירה רשאים לפעול בהתאם לדין ולשיקול דעתם המקצועי גם כאשר החשדות נוגעים לחברי כנסת ולעוזרים פרלמנטריים.

בנוסף מבקש הארגון לקיים דיון בהול בעתירה ולהורות למשיבים להגיש את תגובותיהם בתוך ימים ספורים.