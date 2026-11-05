איש כוחות הביטחון הירדניים נהרג וקצין משטרה נפצע היום (חמישי) בפיגוע דקירה סמוך לשגרירות סרי לנקה בבירה עמאן. התוקף נעצר לאחר עימות עם אנשי כוחות הביטחון, והרשויות בירדן פתחו בחקירת נסיבות האירוע.

לפי הודעת מנהלת הביטחון הכללי בירדן, הפיגוע התרחש בסביבות השעה 12:20 ברחוב אל-מדינה אל-מונאוורה בעמאן. התוקף הפתיע איש ביטחון שהיה בתפקיד ודקר אותו באמצעות כלי חד. הפצוע פונה לבית החולים, שם נקבע מותו.

בהודעה רשמית זיהו הרשויות את ההרוג כג'וואד עלי חלף א-סלאיטה, ששירת בכוחות הביטחון הירדניים.

על פי דיווחי ערוץ אל-ממלכה הירדני, לאחר הדקירה ניסה התוקף להשתלט על נשקו של איש הביטחון. קצין שהגיע למקום עם כוח סיור התערב ומנע ממנו לחטוף את הנשק. במהלך העימות נפצע הקצין בפניו, והכוח הצליח להשתלט על התוקף ולעצור אותו.

הקצין הפצוע פונה לבית החולים, ומצבו הוגדר יציב. גם התוקף נפצע במהלך העימות. כלי תקשורת בירדן דיווחו כי ברשות התוקף נמצאו סכינים וכלי נשק קרים נוספים. בעקבות האירוע הוזעקו למקום כוחות ביטחון גדולים, והאזור נסגר לתנועה בזמן שהכוחות פעלו בזירה.

מנהלת הביטחון הכללי הירדנית הגדירה את התקיפה כפעולת טרור. בהודעתה נמסר כי ממצאי החקירה הראשוניים מצביעים על כך שהתוקף התכוון לפגוע באנשי כוחות הביטחון ותכנן את המעשה מראש.

דובר ממשלת ירדן, מוחמד אל-מומני, מסר כי ראש הממשלה עוקב מקרוב אחר הטיפול באירוע. לדבריו, פגיעה באנשי ביטחון בעת מילוי תפקידם היא פגיעה בכבודה של המדינה.

הפיגוע התרחש פחות משבועיים לאחר מתקפת הירי בכנסייה במחוז כרכ שבדרום ירדן, ב-23 באוקטובר, שבה נהרגו תשעה בני אדם ועשרות נפצעו. בשלב זה לא ידוע על קשר בין שני האירועים. הרשויות הירדניות ממשיכות לחקור את נסיבות הפיגוע, ובכלל זה את הרקע לפעולת התוקף ואת האפשרות שהיו מעורבים נוספים בתכנון המעשה.