גל נרחב של איומי פצצה שיבש היום (חמישי) את התנועה האווירית ברחבי אירופה. לפחות 15 טיסות נוסעים קיבלו איומים, שבעקבותיהם נאלצו חלק מהמטוסים לשנות את מסלולם ולבצע נחיתות לא מתוכננות, בעוד אחרים נחתו בליווי מטוסי קרב. האירועים התרחשו בין היתר בצרפת, באיטליה, בבולגריה, בבלגיה, באוסטריה ובמדינות נוספות.

על פי דיווחי סוכנויות הידיעות רויטרס ו-AP, אחד האירועים הבולטים התרחש בטיסה של חברת התעופה האירית Aer Lingus, שהמריאה מדבלין לרומא. בעקבות איום על פצצה במטוס, הוסטה הטיסה ממסלולה ונחתה בבסיס חיל האוויר הצרפתי אוורה (Évreux), ממערב לפריז, בליווי מטוס קרב של חיל האוויר הצרפתי.

על סיפון המטוס היו 151 נוסעים ושישה אנשי צוות. מלשכת ראש ממשלת צרפת נמסר כי כל הנוסעים ואנשי הצוות הועברו למקום מבטחים, וכוחות צבאיים המתמחים בנטרול מטעני חבלה הוזעקו לבדוק את המטוס. הרשויות בצרפת פתחו בחקירת נסיבות האירוע.

במקביל, חיל האוויר האיטלקי הזניק מטוסי קרב לליווי טיסה של חברת Finnair, שהמריאה מהלסינקי לרומא. המטוס נחת בשלום בנמל התעופה פיומיצ'ינו, בהתאם לתוכנית הטיסה המקורית. בסריקות שבוצעו לאחר הנחיתה לא נמצאו חומרי נפץ.

טיסה נוספת של Finnair, שהופעלה בידי חברת Jettime והייתה בדרכה מהלסינקי לווינה, קיבלה אף היא איום דומה, אך נחתה כמתוכנן.

אחד ממוקדי האירועים המרכזיים היה בבולגריה, שם התקבלו איומי פצצה נגד שלוש טיסות של חברת Ryanair שהיו בדרכן לבירה סופיה.

שני מטוסים, שהמריאו מקופנהגן וממדריד, נחתו בשלום בנמל התעופה של סופיה. מטוס שלישי, שהמריא מנמל התעופה סטנסטד בלונדון, הוסט לנחיתה בעיר פלובדיב. משרד ההגנה הבולגרי מסר כי מטוסי קרב הוזנקו ללוות את שלוש הטיסות בעקבות האיומים. כל המטוסים נחתו בשלום.

גם במדינות נוספות נרשמו שיבושים. בפראג הודיעה המשטרה הצ'כית כי התקבלו איומים נגד ארבע טיסות שהיו בדרכן לעיר. אף שהמשטרה העריכה כי אמינות האיומים נמוכה, ננקטו אמצעי זהירות ונערכו סריקות במטוסים. בבדיקות לא נמצאו חומרים מסוכנים.

בבלגיה נבדק מטוס של חברת התעופה הפולנית LOT, שהגיע מוורשה לבריסל, לאחר שהתקבלה התרעה ביטחונית. גם במקרה זה לא התגלה ממצא חשוד. טיסה נוספת של חברת Wizz Air, שהייתה בדרכה ממילאנו לוורשה, הוסטה לנחיתה בווינה בעקבות איום על פצצה. לאחר בדיקה ביטחונית, שבה לא נמצא דבר חשוד, המשיך המטוס בדרכו.

בנמל התעופה שופן בוורשה הופעלו נהלי ביטחון בעקבות איום שהתקבל נגד טיסה של LOT לפריז. אחד ממסלולי ההמראה נסגר זמנית, והנוסעים הועברו למטוס אחר כאמצעי זהירות.

האירועים מצטרפים לשורה של איומים דומים שהתקבלו ברחבי אירופה בימים האחרונים. ביום שלישי בלבד דווח על איומי פצצה נגד לפחות שבע טיסות וספינת נוסעים, שהובילו לבדיקות ביטחוניות ולשיבושים בפעילות נמלי תעופה. לפי הדיווחים, עד כה לא נמצאו מטעני חבלה או חומרי נפץ בבדיקות שבוצעו בעקבות האיומים האחרונים.

הרשויות באירופה ממשיכות לבחון את מקור האיומים ואת האפשרות שמדובר בפעולה מתואמת שנועדה לשבש את פעילות התעופה האזרחית. עם זאת, נכון לעכשיו לא פורסמה קביעה רשמית הקושרת בין האירועים, ולא זוהה גורם האחראי לגל האיומים.