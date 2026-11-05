ראש המועצה האזורית בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, נפגש השבוע עם נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי במעון הרשמי של ממשלת ארגנטינה, במסגרת מאמציו לגייס תמיכה בינלאומית בהתיישבות ביהודה ושומרון.

במהלך הפגישה, שנמשכה כשעה, ביקש גנץ מהנשיא לפעול נגד החרם והסנקציות המוטלים על ההתיישבות, וקרא להכרה ביהודה ושומרון כחלק מארץ ישראל.

הפגישה נערכה במסגרת מסע מדיני שמקיים גנץ במדינות דרום אמריקה, במטרה להרחיב את מעגל השותפים המדיניים של ההתיישבות וליצור קשרים עם גורמים בינלאומיים התומכים בעמדותיה.

את המפגש עם מיליי הוביל הרב ריצ'רד קאופמן, ידידו האישי של נשיא ארגנטינה. מדובר בפגישה השלישית בין גנץ למיליי, לאחר ששניהם נפגשו בעבר בכנסים שונים.

לצד הדיון בסוגיות המדיניות, עסקו השניים בחיזוק הקשרים ביניהם ובהרחבת שיתוף הפעולה. בסביבתו של גנץ תיארו את הפגישה כחמה ופורייה, וציינו כי השניים סיכמו לפעול לחיזוק משמעותי של הקשרים.

במהלך השיחה הזמין גנץ את מיליי להגיע לביקור ממלכתי בבנימין וביהודה ושומרון. לאחר המפגש פרסם נשיא ארגנטינה בחשבון האינסטגרם הרשמי שלו תמונות משותפות עם ראש מועצת בנימין.

גנץ סיכם את הפגישה: "נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי הוא ידיד אמת של מדינת ישראל וחבר יקר. אני מודה לו על קבלת הפנים החמה ועל עמידתו האמיצה לצד ישראל והעם היהודי. הגעתי אליו עם בקשה ברורה: להכיר ביהודה ושומרון כחלק מארץ ישראל ולהתייצב נגד החרם והסנקציות על ההתיישבות".

"אני קורא למדינות העולם: הכירו בזכותה של מדינת ישראל על יהודה ושומרון - ערש אבותינו ועתיד מדינתנו. העם היהודי אינו זר בבנימין, ביהודה ובשומרון. זו המולדת שלנו, ושום סנקציה לא תמחק את הקשר הזה", הוסיף.