זהבה בן - יש השם בעולם (Prod.By Tamir Zur)

הזמרת זהבה בן משחררת היום (חמישי) את "יש השם בעולם", סינגל חדש שכתב והלחין עבורה הזמר והיוצר בן צור.

השיר, שעוסק באמונה באלוקים ובהתמודדות עם קשיים ומשברים, יוצא לקראת אלבומה החדש של בן, שצפוי להתפרסם במהלך החודש.

במרכז השיר עומדת ההתמודדות עם תקופות של כאב, חוסר ודאות ומשברים אישיים, לצד האמונה כי גם ברגעים הקשים יש מי ששומר ומלווה את האדם.

בין היתר, בן שרה על הביטחון באלוקים גם לנוכח קשיים ועל תחושת הקרבה לאב שבשמיים.

השיר מתאר גם לילות ללא שינה, שנים של חיפוש דרך והתמודדות עם כאב, עד למציאת נקודות של אור בתוך החושך.

לצד הקשיים המתוארים בו, השיר מבקש להעביר מסר אופטימי שלפיו ניתן למצוא משמעות ונחמה גם בתקופות מורכבות, באמצעות האמונה שהכול לטובה.