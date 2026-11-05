התבוסה בבחירות האמצע תוביל להדחתו של מזכיר המלחמה, פיט הגסת'? לאחר שמועות שנפוצו מאז בחירות האמצע כי הנשיא עלול לפטר את הגסת', מקורות רפובליקנים המקורבים לבית הלבן מאשרים כי מהלך כזה אפשרי.

"אם הנשיא רציני לגבי הטלת האחריות על מישהו, הרי שזהו פיט הגסת'. פיט הציג נתונים לא מדויקים או לא כנים, ושתי האפשרויות אינן מקובלות, בכל הנוגע ללוחות זמנים, מטרות ויעדים, וזאת כבר מתחילת הדרך", אמר מקור רפובליקני לרשת CNN.

במקביל, חבר הקונגרס מטעם המפלגה הרפובליקנית, תומאס מאסי, הגיש שמונה סעיפי אישום במסגרת הליך הדחה נגד הגסת', והוא מתכנן לקדם בקרוב הצבעה בבית הנבחרים בנושא הזה.

דבריו של המקור הרפובליקני מצטרפים לביקורת שהעביר סגן הנשיא, ג'יי די ואנס, על המלחמה באיראן ועל היחסים של ארה"ב עם ישראל, וטען כי אלו הסיבות שהובילו לתבוסה בבחירות האמצע. טראמפ עצמו, שכינה בעבר את הגסת' 'גיבור מלחמה', עדיין לא הגיב לשמועות כי שר ההגנה שלו עלול לשלם את המחיר על ההפסד בבחירות.

דובר הפנטגון, קינגסלי וילסון, התייצב מאחורי הגסת' ואמר כי "המחלקה כולה מאוחדת מאחורי חזונו של השר, ותמשיך לפעול כדי להציב את הלוחמים שלנו ואת אמריקה בראש סדר העדיפויות".

נשיא ארה"ב טראמפ אמר ל-ABC שהוא מודע לטענות חוסר שביעות הרצון שר ההגנה הגסת' - אבל מתכוון להמשיך ולשתף איתו פעולה בממשל.