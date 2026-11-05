שני מקרי שפעת קשים בבתי החולים בישראל: גבר בן 47, ללא מחלות רקע ידועות, מאושפז במצב קשה ביחידה לטיפול נמרץ פנימי במרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע, לאחר שהמחלה גרמה לפגיעה חמורה בתפקוד ריאותיו.

במקביל, ילדה בת שמונה, בריאה בדרך כלל, אושפזה ביחידה לטיפול נמרץ ילדים במרכז הרפואי שערי צדק לאחר שסבלה מסיבוך נשימתי קשה של המחלה. שני המאושפזים לא התחסנו נגד שפעת.

מצבו של הגבר המאושפז בסורוקה הידרדר במהלך השבוע האחרון, למרות הטיפול הרפואי האינטנסיבי שניתן לו.

בעקבות החמרת הפגיעה הריאתית החליטו הרופאים לחבר אותו היום (חמישי) למכשיר אקמו, המספק תמיכה חוץ-גופית בתפקוד הריאות.

על פי הודעת בית החולים, הגבר שב לאחרונה מחו"ל כשהוא סובל מתסמינים שהחלו כצינון. בהמשך התפתחה מצוקה נשימתית משמעותית, והוא נזקק לאשפוז ביחידה לטיפול נמרץ פנימי.

ד"ר אורי גלנטה, מנהל היחידה לטיפול נמרץ פנימי בסורוקה, הסביר את ההחלטה לחבר את המטופל למערכת האקמו. "בשל הפגיעה הריאתית המשמעותית בעקבות נגיף השפעת והחמרתה למרות הטיפול האינטנסיבי במהלך השבוע האחרון, הוחלט על חיבורו למכשיר אקמו (ECMO), המספק תמיכה חוץ-גופית בתפקודי הריאות.

המקרה בסורוקה מצטרף לאשפוזה של ילדה בת שמונה במרכז הרפואי שערי צדק, לאחר שהגיעה לבית החולים במצב קשה עם חום גבוה וקוצר נשימה חמור.

הילדה, שאינה סובלת ממחלות רקע, קיבלה את חיסוני השגרה אך לא חוסנה נגד שפעת. בשל מצבה נזקקה לטיפול תרופתי דחוף ולתמיכה נשימתית, ובהמשך הועברה ליחידה לטיפול נמרץ ילדים כשהיא מורדמת ומונשמת.

ד"ר אליחי ברלינר, רופא בכיר במחלקה לרפואה דחופה לילדים בשערי צדק, תיאר את הטיפול הראשוני שניתן לה.

"הילדה הגיעה אלינו במצב קשה כשהיא סובלת מקוצר נשימה חמור ומחום גבוה. מרגע קבלתה, החלנו להעניק לה מענה רפואי דחוף שכלל טיפול תרופתי ותמיכה נשימתית. לאחר ייצוב מצבה, היא הועברה ליחידה לטיפול נמרץ ילדים כשהיא מורדמת ומונשמת", סיפר.