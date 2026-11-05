הצטרפו לשידור החי מבית הנשיא מסבב התייעצויות הנשיא עם חברי הסיעות שנבחרו לכנסת ה-26

הרשימה המשותפת הודיעה כי תגיש הערב (חמישי) לנשיא המדינה יצחק הרצוג את החלטתה להמליץ על גדי איזנקוט להרכבת הממשלה.

“קיבלנו את ההחלטה פה אחד, לאחר התייעצויות בין מרכיבי הרשימה. לא הייתה זו החלטה פשוטה. על אף נחישותנו להפיל את נתניהו, מחנה האופוזיציה בראשות איזנקוט טרם הפגין את הנכונות הנדרשת להתמודד עם דרכו של נתניהו, וכן להיאבק בהסתה נגד האזרחים הערבים ובערעור על הלגיטימיות של הכרעתם הפוליטית", נמסר בהודעת המפלגה.

עבאס נשאל על חמאס: "תן לשמור על משפחתי"

מוקדם יותר המליצה גם סיעת רע"מ על איזנקוט. במהלך פגישת ההתייעצויות לקראת הרכבת הממשלה הבאה, שאל נשיא המדינה יצחק הרצוג את ח"כ מנסור עבאס, אם הוא רואה בחמאס ארגון טרור.

עבאס נמנע מלהשיב בחיוב או בשלילה, ובהמשך הסביר כי תשובה מפורשת עלולה לסכן אותו ואת בני משפחתו.

"אנחנו במלחמה מול חמאס כארגון טרור נפשע. האם אתה רואה בחמאס ארגון טרור?", שאל הרצוג מפורשות.

"אנחנו גם לפני שהפכנו להיות רע"מ כמפלגה פוליטית, היינו תנועה איסלאמית. אי אפשר לבוא כל הזמן להעמיד אותנו במבחן הזה - מבחן הנאמנות, שמירה על החוק, על כבוד האנשים וביטחונם - אי אפשר", התחמק עבאס.

נשיא המדינה שואל את מנסור עבאס על חמאס

אלא שהסוגיה לא ירדה מסדר היום. בהמשך הפגישה הצטרף מנכ"ל בית הנשיא לתהיות וביקש להבין מדוע עבאס אינו מוכן להגדיר את חמאס במפורש כארגון טרור.

הפעם התייחס עבאס ישירות לסיבה שבגללה, לדבריו, הוא נמנע מהצהרה מפורשת. הוא הסביר: "יש לי תשובה אבל תשאיר לי מרווח להיות גשר ולשמור עליי ועל משפחתי זה פיקוח נפש".