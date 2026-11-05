דווקא בצלאל סמוטריץ' עשוי להיות האיש שיחלץ את המערכת הפוליטית מהמבוי הסתום ויסלול את הדרך להקמת ממשלת אחדות. כך טוען מוטי שקלאר, עמית מחקר במכון הרטמן, בטור דעה שפרסם ב"ידיעות אחרונות", שבו הוא קורא לשר האוצר להציב לראש הממשלה תנאי ברור ולמנוע הליכה לבחירות נוספות.

שקלאר טוען כי תוצאות הבחירות, שאינן מאפשרות לאף אחד מהצדדים להקים ממשלה בכוחות עצמו, יוצרות הזדמנות יוצאת דופן. "במקרה הזה מתקיים הכלל - מינוס כפול מינוס שווה פלוס", כתב. לדבריו, הקמת ממשלה צרה מכל אחד מהמחנות תעמיק את השסע בציבור, בעוד שבחירות נוספות יהיו הרסניות לא פחות.

את ביקורתו מפנה שקלאר לשני המחנות הפוליטיים. הוא יוצא נגד האפשרות להקים ממשלה הנשענת על המפלגות החרדיות והערביות תוך הנפת דגל "ברית המשרתים", ומזהיר מפגיעה באמון הציבור, ובייחוד באמון חיילי המילואים ומשפחותיהם. לדבריו, הקמת ממשלת שינוי צרה תהיה "החמצה אנושה של חידוש הברית בין המחנה הציוני-דתי לציבור הליברלי".

גם מהממשלה הנוכחית דורש שקלאר להכיר בכישלונה ולשנות כיוון. לטענתו, היא פעלה ביודעין למען תומכיה בלבד, וכעת ניתנת לה הזדמנות להשיב את אמון הציבור באמצעות הקמת ממשלה ציונית רחבה.

את המהלך המכריע מצפה שקלאר מסמוטריץ' לבצע. אף שבעבר מתח ביקורת על משנתו, הוא רואה בנכונותו המוצהרת להתפשר למען אחדות מבחן מנהיגות. שקלאר מציע שסמוטריץ' יאמר לראש הממשלה: "אינך יכול להקים ממשלה צרה. אם פנינו לבחירות נוספות - אני פורש מהגוש. כדי שנוכל להמשיך לשיר 'עם ישראל חי', חייבים ממשלת אחדות".