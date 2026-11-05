רוב הציבור היהודי מתנגד להקמת ממשלה בראשות גוש השינוי שתישען על תמיכתן של רע"מ ויהדות התורה. כך עולה מסקר עמדות שערך מכון קנטאר, בניהולו של דודי חסיד.

על פי הממצאים, ההתנגדות למהלך אינה מוגבלת לתומכי הימין וגוש נתניהו: גם בקרב מצביעי גוש השינוי, שאמור להרכיב את הממשלה בתרחיש שנבדק, נמצא רוב המתנגד לשיתוף הפעולה המוצע.

הסקר בחן את עמדות הציבור היהודי בלבד כלפי האפשרות להקמת ממשלה של גוש השינוי בתמיכה משולבת של רע"מ ויהדות התורה. מהממצאים עולה כי רוב גדול מקרב הנשאלים מתנגד להרכב כזה, בעוד שרק מיעוט מביע תמיכה בו. הנתונים שנמסרו אינם כוללים את שיעורי התמיכה וההתנגדות המדויקים בכלל המדגם, אך מצביעים על פער משמעותי בין שני המחנות.

פילוח התשובות לפי הזדהות פוליטית מלמד כי ההתנגדות החריפה ביותר נרשמה בקרב מי שמזדהים עם הימין ובקרב תומכי גוש נתניהו. בשתי הקבוצות נרשמה התנגדות כמעט מוחלטת להקמת ממשלה הנשענת על שתי המפלגות, ורק שיעור קטן מאוד מהנשאלים הביע נכונות לתמוך במהלך.

התמונה מורכבת יותר בקרב מי שמזדהים עם המרכז והשמאל. לפי הסקר, כמחצית מהנשאלים בקבוצה זו מתנגדים להקמת הממשלה במתכונת שנבדקה, בעוד שחלק ניכר תומך בה, אך אינו מגיע לרוב. בכך ניכר פער בין עמדות הציבור המזוהה עם המרכז והשמאל לבין עמדות תומכי הימין, אף שגם בקבוצה זו לא נרשמה תמיכת רוב במהלך.

אחד הממצאים הבולטים נוגע למצביעי גוש השינוי עצמו. על פי הנתונים, למעלה ממחצית מהנשאלים המזוהים עם הגוש מתנגדים להקמת ממשלה בתמיכת רע"מ ויהדות התורה, ורק מיעוט תומך באפשרות הזאת. מדובר בהתנגדות לתרחיש שבו הגוש שבו הם תומכים הוא זה שאמור להרכיב את הממשלה.

הסקר מבחין בין הזדהות עם מחנות המרכז והשמאל לבין השתייכות לקבוצת מצביעי גוש השינוי, ומציג את תוצאותיהן בנפרד. בשתי הקבוצות קיימת התנגדות משמעותית למתכונת הקואליציונית שנבדקה, אך בקרב מצביעי גוש השינוי מתואר רוב ברור המתנגד לה.

הממצאים מתייחסים לתרחיש פוליטי מסוים: ממשלה של גוש השינוי שתישען במקביל על תמיכת רע"מ ויהדות התורה. הם אינם בוחנים בנפרד את עמדות הנשאלים כלפי שיתוף פעולה עם כל אחת מהמפלגות, ולכן אינם מאפשרים לקבוע איזו מהשותפויות מעוררת התנגדות רבה יותר.

כמו כן, הסקר נערך בקרב הציבור היהודי בלבד, ולכן אינו משקף את עמדות כלל בעלי זכות הבחירה בישראל. בפרטים שנמסרו לא צוינו גודל המדגם, מועדי עריכת הסקר, נוסח השאלה המדויק או טעות הדגימה.

על פי הממצאים שפרסם מכון קנטאר, ההתנגדות להקמת ממשלת גוש השינוי בתמיכת רע"מ ויהדות התורה חוצה מחנות פוליטיים: היא כמעט מוחלטת בקרב תומכי הימין וגוש נתניהו, משמעותית בקרב המזדהים עם המרכז והשמאל, ומהווה עמדת רוב גם בקרב מצביעי גוש השינוי.