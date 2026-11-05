החופה של הלל צילום: ללא

הלל שכנזי, שאיבדה את בעלה סרן איתן ישראל שכנזי הי"ד בקרב בצפון רצועת עזה, נישאה אמש (רביעי) לבחיר ליבה נתנאל פולק, ופתחה פרק חדש בחייה.

לפני כחודשיים הודיעו השניים על אירוסיהם בפוסט מרגש, שנפתח במילים מתוך הפיוט "עת שערי רצון להיפתח".

בהודעת האירוסין הודו השניים על הזכות לפתוח פרק חדש, תוך שהם מזכירים את הנופלים במלחמה. "מודים לה' על פתיחת ורוחב הלב, על שפע של טוב וחסד. לאורם ומכוחם של המוסרים נפשם על תקומתנו - שמחים להודיע שהתארסנו", כתבו.

בעלה הראשון של הלל, סרן איתן ישראל שכנזי הי"ד, תושב היישוב עלי, שירת כסגן מפקד פלוגה בגדוד 932 של חטיבת הנח"ל. הוא נפל בקרב בצפון רצועת עזה, בן 24 בנופלו.