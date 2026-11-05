אחרי שנים רבות של יצירה והפקה של שירים, היוצר והמחנך יוחאי בן אב"י מוציא ספר נוער חדש - "שתי ידיים על ההגה".

הספר צולל אל עולמם המורכב והמרגש של בני הנוער בשלב שבו הם עוברים מהמושב האחורי למושב הנהג, ולא רק על הכביש, אלא גם בחיים עצמם.

הספר החדש מביא את סיפורה של שחר, נערה צעירה שנמצאת בדיוק בצומת הדרכים שבין ילדות לבגרות. היא קיוותה שהחורף הזה יעבור עליה כמו על כל שביעיסטית ממוצעת: היא תדריך בבני עקיבא, תלמד נהיגה, תשרוד את הלימודים והבגרויות ותמשיך לחיות את החיים הפשוטים בבית השקט שלה במושב.

אבל כששרשרת כסופה עם זיכרון מיוחד נעלמת במימיו של מעיין בגליל, החיים שלה נראים פתאום כמו כביש מפותל במיוחד. דרך שיעורי הנהיגה עם רוני - המורה האגדי, יחד עם חברות אמיצה שעומדת למבחן וקשר עדין ומיוחד עם המדריך שאיתה, היא מגלה שדווקא כשהדרך לא הכי סלולה, נוצרים נתיבים חדשים שהיא לא חשבה שתיסע בהם.

בספר ביכורים רגיש, סוחף ומלא בתובנות (272 עמודים), מוביל אותנו יוחאי בן אב"י אל תוך עולמם המורכב והמרתק של בני הנעורים. דרך התמודדויות יומיומיות, רגעי משבר, קשרים חברתיים ונביעה של כוחות פנימיים, הסיפור המרתק מזמין את הקוראים לצאת למסע אל עבר בגרות, אחריות עצמית ואמונה. אמנם מדובר בספר נוער, אך הוא נכתב בשפה עשירה ונוגעת ללב שמתאימה לקוראים בכל גיל.

"כבר מעל עשרים שנה שאני פוגש בני נוער, גם בתור מורה בישיבות ובאולפנית, גם כקהל בהתוועדויות ובהופעות וכמובן בתור הורה", משתף בן אב"י. "אני מרגיש שיש בנוער עוצמה וכוחות גדולים, והם מנסים ללמוד בעצמם ובעזרת המבוגרים שסובבים אותם, איך לשלוט בהגה של החיים ולנתב את הכוחות למקום הנכון, בין כל התנועות והאתגרים של החיים".