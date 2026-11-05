מפלגת ביחד המליצה הערב (חמישי) לנשיא המדינה יצחק הרצוג להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על יו"ר סיעת ישר, גדי איזנקוט.

במהלך ההתייעצויות בבית הנשיא הציגו נציגי המפלגה את עמדותיהם בנוגע לסוגיית גיוס החרדים ולהקמת הממשלה הבאה.

חברת הכנסת מירב כהן הבהירה כי מפלגתה לא תסכים לקידום חוק שיאפשר פטור נרחב מגיוס לציבור החרדי. "לא נקבל חוק השתמטות, לא נקבל שיהיו כאלה שיקריבו את חייהם בקרב וכאלה שיהיו פטורים", אמרה כהן.

לצד ההתנגדות לחוק, הדגישה כהן כי המפלגה פתוחה להשקעה בחברה החרדית ולקידום פתרונות שיאפשרו את השתלבותה. לדבריה, המפתח לפתרון סוגיית הגיוס נמצא במישור הכלכלי ולא במעצרים.

בהמשך התייחסה כהן לאפשרות של שותפות פוליטית עם מפלגות המחזיקות בתפיסות עולם שונות, והבהירה כי היא מאמינה בחשיבותו של שיתוף פעולה בין מחנות.

"ישיבה עם אנשים שחושבים אחרת ממני זו לא פשרה, זו המטרה. אבל כשאני שומעת את הדיבורים על ממשלת אחדות אני נזכרת במשל על העקרב והצפרדע. לא עושים עסקים עם עקרבים", אמרה כהן על ממשלת אחדות.

כהן הזכירה את ניסיונה בממשלת האחדות בתקופת הקורונה, והסבירה כי הפיקה לקחים מהשותפות הפוליטית באותה תקופה: "בקורונה ישבתי בממשלת אחדות ובמקום לעשות טוב למדינה שלי - עשיתי לה נזק. למדתי מזה".

יו"ר סיעת ביחד, ח"כ איתן גינזבורג, הביע תמיכה בהקמת ממשלה בראשות איזנקוט והדגיש את רצונה של המפלגה לסייע לו להרכיב קואליציה בהקדם. "נחושים לעזור לאיזנקוט להקים ממשלה כמה שיותר מהר", הצהיר גינזבורג.