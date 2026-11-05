בשבילים, בסמטאות ובמתחמי האירוח בחברון כבר מורגשת ההתרגשות לקראת שבת חיי שרה.

מדי שנה, עשרות אלפי מבקרים מכל רחבי הארץ, מכל הגילאים, הקהילות והגוונים, מגיעים לעיר האבות כדי לקחת חלק בשבת המיוחדת.

בשבת זו קוראים בתורה על קניית מערת המכפלה בידי אברהם אבינו, הקניין היהודי הראשון בארץ ישראל. השבת המרגשת בחברון מעניקה לפרשה משמעות מיוחדת של חיבור לשורשים ולמורשת האבות והאימהות, והפכה עם השנים למסורת לאומית ולמוקד עלייה לרגל עבור רבבות.

בעמותת "הרחיבי מקום אוהלך" כבר סיימו את ההכנות האחרונות לקראת הגעת האורחים הרבים, כמנהג 'הכנסת אורחים' עוד מימי אברהם אבינו. השנה, הרוח והחזון של "הרחיבי" יורגשו בכל פינה: הבתים שנפדו ונגאלו מידי ערבים לאורך השנה אינם רק בשורת גאולה התיישבותית, אלא גם פותחים אזור חדשים לביקור וסיור ומרחיבים באופן משמעותי את אפשרויות האירוח, מתחמי הלינה והקראוונים עבור אלפי האורחים.

בואו לקחת חלק בהתעוררות עיר האבות ולהיות שותפים בפעילות "הרחיבי"

מעבר לרוח ולתפילות, השנה מחכה לבאים חוויה מרגשת נוספת. ב"הרחיבי" מציינים כי האורחים יוכלו לבקר ב"שכונת הגבורה" ולהתרשם מקרוב מהבניינים החדשים שנגאלו על ידי העמותה במהלך השנה האחרונה.

לאורך השבת כולה יתקיימו "בתים פתוחים" אצל המשפחות המתגוררות בבתים שנגאלו בשכונה וברחבי העיר, במטרה לשתף את הציבור בסיפור הגאולה ולאפשר לו להתרגש לראות ולחוות אותה מקרוב.

בין אירועי השיא המתוכננים לשבת:

קבלת שבת מרהיבה על הגג: תלמידי ישיבת "ניר" יקיימו תפילת קבלת שבת חגיגית בנוסח קרליבך על גגו המרהיב של "בית השלום" - הבניין הראשון שנגאל ופרץ את הדרך לגאולת שאר הבתים בעיר.

במעלה דורון השוכן בין סמטאות השכונה הציוריות וההיסטוריות של עיר האבות , הוקם אוהל אירוח ענק, בו יתקיים בליל שבת עונג שבת מרכזי באווירה מרוממת, בסימן מהפכת השכונות היהודיות החדשות בחברון.

מרים פליישמן, מנכ"לית עמותת הרחיבי, מפנה את תשומת הלב לשינוי העצום אותו יראו המבקרים בשבת: "השנה, בעקבות גאולת הבתים והשכונה החדשה - 'שכונת הגבורה' ,מתחוללת בחברון מהפכה של ממש. מקומות שהיו שוממים מתנועה יהודית הופכים לשכונות מגורים, משפחות חדשות נכנסות לבתים ורחובות מתעוררים לחיים. גאולת כל בית משנה את פני השטח ומרחיבה את הנוכחות היהודית בעיר, בית אחר בית ושכונה אחר שכונה".

פליישמן מסכמת, "בשבת חיי שרה, כשעשרות אלפים יגיעו לחברון, הם יזכו לראות בעיניים גאולה של ממש, התחדשות והתרחבות של עיר האבות ולהתחבר לתפילה השגורה בפי כולנו : "וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה".

בואו לקחת חלק בהתעוררות עיר האבות ולהיות שותפים בפעילות "הרחיבי"