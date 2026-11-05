כמעט 240 שנה אחרי פטירתו של רבי אלימלך מליז'נסק, תורתו זוכה לעיבוד חדש שמבקש לחבר בין עולם החסידות לאתגרי החיים המודרניים.

בספר חדש בשם "נועם הפרשה - עיבודים לתורותיו של הנועם אלימלך", מבקש הרב אלי שיינפלד להנגיש את רעיונותיו לקהל רחב ולחבר אותם לחיי האדם במאה ה-21.

"דברי הרבי היו נכונים לזמן אמירתם, ובכוחם להאיר גם את חיינו כאן ועכשיו - ויהי זה לפלא", כותב הרב שיינפלד במבוא לספר.

רבי אלימלך מליז'נסק, מתלמידיו הבולטים של המגיד ממזריטש, נהג לשאת דרשות בפני תלמידיו וחסידיו בשבתות ובמועדים. דרשותיו נאספו בספר "נועם אלימלך", שהפך לאחד מספרי היסוד של תנועת החסידות.

אלא שלשונו העמוקה והתמציתית של הספר אינה תמיד נגישה לקורא בן זמננו. "דרשות אלו נכתבו בקיצור ובעמקות, והן מזמינות את הלומד, גם אם לא זכה לשמוע אותן ישירות מפי האדמו"ר, לברר ולהעמיק בהבנת דבריו ולדלות מתוכם אור יקרות", מסביר הרב שיינפלד.

בספר החדש מובאות בכל פרשת שבוע שתי פסקאות מתוך "נועם אלימלך" בלשונן המקורית, ולאחריהן עיבוד רעיוני המרחיב את הדברים ומחבר אותם לחוויות החיים של הקורא העכשווי.

"כל פסקה מובאת ככתבה וכלשונה, ולאחריה מובאים עקרונות רוחניים, תובנות והארות בעבודת ה', כפי שעלו והתבררו תוך כדי לימוד משותף בחבורה", מתאר הרב שיינפלד. "חלק זה מהווה עיבוד של רעיונותיו, המשכתם וחיבורם לחיינו".

הספר מיועד ללימוד לאורך מעגל השנה, הן באופן אישי והן בחבורה או סביב שולחן השבת. מטרתו לא רק להקל על הבנת דברי רבי אלימלך, אלא גם לעורר את הקוראים להעמיק במקורות החסידיים עצמם.

הרב אלי שיינפלד משמש כרב קהילת נווה הגבעה בגבעת זאב, ועוסק בחינוך, בהוראה ובכתיבה בפני קהלים מגוונים. "נועם הפרשה" הוא ספרו התשיעי, לאחר ספרים ובהם "להאמין לאהוב לחנך", "לאור השם" ו"מועדי השם".

"בליבי תפילה ותקווה שחיבור זה יקרב את תורותיו הנפלאות של רבי אלימלך לקהל רחב של לומדים", מסכם הרב שיינפלד.