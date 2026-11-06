פעם בשבע שנים: בישיבת הכותל ציינו השבוע את סיום לימוד הספר "שב שמעתתא", לאחר שבע שנות לימוד בהובלת זקן רבני הישיבה, הרב יוסף אנסבכר.

הסיום בישיבה צילום: ללא קרדיט

מפגש נוסטלגי: בוגרי המחזור הראשון של ישיבת הר עציון התכנסו לשבת בוגרים מיוחדת. בין המשתתפים: הרב יעקב מדן, הרב אליהו בלומנצוויג, הרב אלחנן בן נון, יהודה עציון ודמויות נוספות מבוגרי המחזור.

בוגרי מחזור ראשון בישיבת הר עציון צילום: ללא קרדיט

מחפשים רב חדש: לאחר שנים רבות שבהן הוביל את ההנהגה הרוחנית של היישוב בית חג"י שבהר חברון, הרב משה רבינוביץ' צפוי לפרוש מתפקידו עם הגיעו לגיל 67.

בעקבות זאת החל היישוב בהליך לאיתור רב קהילה חדש, שילווה את התושבים ויוביל את העשייה התורנית והקהילתית בשנים הבאות.

האירוע בבית חג"י צילום: בית חג"י

מזל טוב ליונתן דובב, ראש המטה של ראש מועצת שומרון יוסי דגן, לרגל הולדת בנו בשעה טובה.

יונתן דובב צילום: באדיבות המצלם

תורה וזיכרון: בעיצומן של ההכנות והמשימות הרבות לקראת חודש ארגון, נערך השבוע בסניף אריאל בבית אל סיום ש"ס משניות מרגש לזכר גיבורי היישוב, בהשתתפות רב היישוב, הרב אריאל בראלי.

סיום ש"ס משניות לזכר גיבורי הישוב ללא קרדיט

מתכוננות לחודש ארגון: רכזות חבריא ב' והגרעין של תנועת אריאל התכנסו השבוע לערב הכשרה מיוחד לקראת חודש ארגון.

במסגרת הערב שמעו שיחה מפי אודי בן חמו, מארגון "סוללים דרך", על חשיבות הזהות היהודית ועל המשימה המוטלת על הדור הנוכחי.

שיחה מיוחדת עם אודי בן חמו ללא קרדיט

מדור לדור: מנכ"ל ארגון צל"ש, איציק אביטן, העניק לבנו, לוחם בחטיבת גולני, את הכומתה החומה שקיבל בעצמו כחייל צעיר לפני 27 שנים. אביטן אמר במעמד המרגש: "ממשיכים את מורשת הגבורה היהודית".

איציק אביטן מעניק את הכומתה צילום: ללא קרדיט

פותחת פרק חדש: הלל שכנזי, שאיבדה את בעלה, סרן איתן ישראל שכנזי הי"ד, בקרב בצפון רצועת עזה, נישאה השבוע לבחיר ליבה נתנאל פולק.

החופה של הלל צילום: ללא

בשעה טובה: הדס, אלמנתו של אומרי בן משה הי"ד, התארסה לבחיר ליבה נתנאל. בני הזוג בישרו על האירוסים בהודעה מרגשת שפרסמו לצד תמונה משותפת.

הזוג צילום: ללא

בלשכת נשיא המדינה הושקה השבוע הביוגרפיה "שליחות חיי" של ראש העיר בית שאן לשעבר וכיום סגן יו"ר ההסתדרות, פיני קבלו. הספר יצא לאור בהוצאת ספרי האיכות "עכשיו אפשר".

באירוע השתתפו קבלו ובת זוגו שלומית, לצד כותב הביוגרפיה, המחנך, הסופר והפובליציסט עמנואל בן סבו, ורעייתו, המחנכת ד"ר רינה בן סבו.

הנשיא יצחק הרצוג שיבח את קבלו, בנו של הרב ישראל קבלו ז"ל, מרבניו הראשונים של העמק, על עשייתו למען המדינה.

הרצוג לצד עמנואל בן סבו ופיני קבלו צילום: ללא קרדיט

פגישות בלונדון: מתן בר נוי, שליח ההסתדרות הציונית באירופה, והיועץ האסטרטגי אודי טנא קיימו סדרת פגישות בבירת בריטניה. במסגרת הביקור נפגשו השניים, בין היתר, עם שר ההגנה הבריטי, ראשי הקהילות היהודיות במדינה ועיתונאים מכלי תקשורת שונים.