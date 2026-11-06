"יאסר ערפאת לא היה טרוריסט - ביו"ש יש יהודים טרוריסטים"

בתוכנית "מפגש קצוות" אירחה נוה דרומי את חברת הכנסת לשעבר ממפלגת העבודה קולט אביטל ותהתה אם היא מסכימה עם הקביעה שיאסר ערפאת היה טרוריסט.

אביטל השיבה: "לא שידוע לי, בסוף חייו הוא כבר לא היה טרוריסט".

דרומי התקשתה להבין את התשובה ותהתה: "ערפת לא היה טרוריסט?". הח"כית לשעבר ענתה: "בסוף חייו הוא חתם על הסכמים עם מדינת ישראל והכיר בה. גם בגין היה בזמנו טרוריסט והפך לראש ממשלה".

בהמשך אביטל העלתה את סוגיית "אלימות המתנחלים" וטענה כי "מה שקורה היום ביהודה ושומרון, בעיקר בבקעה, זו קבוצה של מתנחלים אלימים ואת יודעת את זה".

המגישה הקשתה עליה "איך את אומרת שערפאת לא היה טרוריסט אבל מכנה בכזו קלות יהודים ביהודה ושומרון טרוריסטים?".

אביטל הגיבה: "הגענו למצב של קיצוניות ואכזריות ואיומים כאלה - שאני היום חשה את אותה אווירה שהייתה ערב רצח רבין - ואני חוששת".

"האם את גם חשה ככה כלפי האיומים שיש נגד נתניהו?", שאלה דרומי והח"כית לשעבר ענתה: "אני יודעת שיש הסתה משני הצדדים, אבל יש גבול, ואני לא חושבת שהיו איומים למוות על ראש הממשלה".