"לא רק נעלבתי, התחלתי לבכות": רחל אדרי מתייחסת לנאום של דני קושמרו על מצביעי מח"ל מאופקים

רחל אדרי, שזכתה לכינוי "רחל מאופקים", הגיבה בכאב לדברים הקשים שהשמיע מגיש חדשות 12 דני קושמרו בשבוע שעבר נגד מצביעי הליכוד בדרום ובצפון - מי שספגו את מרבית האש בשבעה באוקטובר ובמלחמה שפרצה לאחר הטבח.

"לא רק נעלבתי ממנו, התחלתי לבכות. אני מאוד מאוכזבת ממנו. אנחנו אוהבים את ביבי, מה לעשות. יש בה סופר מחשבה. אנחנו אוהבים אותו ואף אחד לא ישבור אותנו. הוא יהיה ראש ממשלה ואנחנו נילחם על זה", אמרה אדרי בראיון לנוה דרומי ב-i24NEWS.

לדבריה, מתייחסים לשכול של אופקים במלחמה, בצורה מצומצמת מאוד אם בכלל. "תמיד מזכירים את כל הקיבוצים, מתי שמעתם שמדברים על אופקים? אני רוצה שתמיד יזכרו את אופקים, תמיד יזכירו את השוטרים, את החיילים, את כל האזרחים שנרצחו. מתי הזכירו אותם? מישהו שותף לשכול שלנו? מישהו יודע מה עובר עלינו?

אני לא מאחלת לאף אחד את הבוקר ואת הלילה שלי, כשאני לבד בין ארבע קירות, ואני מסתכלת על הכיסא הריק של דוד", סיכמה.

אדרי היא מסמלי הגבורה של אירועי 7 באוקטובר 2023, לאחר שהחזיקה מעמד כבת ערובה בביתה לצד בעלה דוד ז"ל מול מחבלי חמאס במשך כ-20 שעות. בעלה נפטר כשנה לאחר הטבח.